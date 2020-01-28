التاريخ: 28-يناير-2020 فى : أخبار 4 مشاهدة كشف القيادي بقوى الحرية والتغيير عروة الصادق عن اجتماع حاسم للمجلس المركزي لقوى الحرية بشأن تعيين الولاة وتمسك بتعيين الولاة المدنيين. Advertisements وقال عروة بحسب صحيفة الجريدة: وجود الولاة العسكريين يحفز بقايا النظام للقيام بنشاطات بإستخدام واجهات خفية، للعودة للسلطة ودلل على ذلك بما قام به منسوبو الزحف الأخضر بولاية الجزيرة، بالاضافة الى أن الأزمة في شرق السودان لم يتم التعامل معها بالطريقة المطلوبة، واعتبر أن تلك الأحداث تدل على وجود حلقات ضعيفة في الحكومة الانتقالية حتى و إن لم تكن موالية للنظام البائد، وقطع باستمرار سيطرة الفلول على بعض المؤسسات الحكومية. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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