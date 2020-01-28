وزيرا الري والخارجية إلى واشنطن

التاريخ: 28-يناير-2020
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توجه وزير الري والموارد المالية البروفيسور ياسر عباس ووزيرة الخارجية أسماء محمد عبد الله مساء أمس، إلى واشنطن على رأس وفد فني وقانوني لحضور اجتماعات بشأن سد النهضة بمشاركة وزراء الري والمياه والخارجية من مصر وإثيوبيا وممثلين من الخزانة الأمريية والبنك الدولي كمراقبين.
وبحسب صحيفة الصيحة، فمن المنتظر أن يبحث الوزراء من الدول الثلاث مسودة الاتفاق التي أعدتها اللجان الفنية والقانونية للدول الثلاث من خلال الاجتماعات التي احتضنتها الخرطوم نهاية الأسبوع الماضي.
وشهدت اجتماعات اللجان الفنية والقانونية بشأن ملء وتشغيل سد النهضة بعض التقارب مع وجود تباينات في بعض المواقف الفنية والقانونية تم إرجاء مناقشتها في اجتماع وزراء المياه والخارجية في واشنطن يومي 28 و29 يناير الحالي.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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