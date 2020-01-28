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المشرف يتهم قوى يسارية بالتخطيط لنقل الصراع للوسط

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Samira Yousif 0 تبليغ

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التاريخ: 28-يناير-2020

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المشرف يتهم قوى يسارية بالتخطيط لنقل الصراع للوسط

اتهم مسار الوسط بعض القوى الايدولوجية اليسارية بـما وصفته بـ”التخطيط لفتنة” لمواصلة الاستنزاف على السودان، ونقل الصراع من الأطراف الى الوسط بعد تسوية قضية دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان.

 

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وقال الناطق الرسمي باسم مسار الوسط محمد عبد الرحمن المشرف لصحيفة الجريدة، إن الأحزاب أعدت مجموعة اثنية لتمارس خطاب ادعاء الظلم، وان بعض ابناء الوسط هم الظالمون، مبيناً ان المجموعة تم تجهيزها بالتدريب وتزويدها بالأوراق والمقترحات والأفكار وتوفير التمويل لهم لاشعال الفتنة في الوسط، وقال المشرف إن الفهم بدأ بأن الوسط لديه قضية واحدة ذات خصوصية وهي قضية “الكنابي” موضحاً ان المشروع وجد “حاضنة” داخل المجلس السيادي .

 

وأكد المشرف أن قيام مسار الوسط قوبل بمعارضة شرسة من الحكومة والمعارضة وبعض مكونات الجبهة الثورية، واستدرك قائلاً: لكن قادة مسار الوسط اثبتوا بالادلة والمستندات بأن الوسط لديه قضايا لاتقل عن بقية المسارات الأخرى.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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