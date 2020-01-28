مفرح: لن يكون للحركة الإسلامية وجود لـ(30) سنة مقبلة

أعلن وزير الشؤون الدينية والأوقاف نصر الدين مفرح عن استبدال أئمة النظام السابق في وقت قريب بأئمة جدد ينتهجون منهج الوسطية والاعتدال،.

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وشدد الوزير على أن من لا يلتزم بذلك النهج لا مكان له في منابر الدولة، وكشف عن برنامج لتدريب الأئمة في جميع أقاليم يستهدف 1500 داعية.

وقطع مفرح بحسب صحيفة آخر لحظة، بأنه لن يكون للحركة الإسلامية وجود لـ(30) سنة مقبلة، وقال: (رأيت الأطفال يبكون إذا قيل لواحد منهم أنت “كوز” أي حركة إسلامية).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)