تجمع المهندسين الزراعيين يطالب بمصادرة الأراضي التي يمتلكها قيادات النظام البائد بغرب أمدرمان

طالب تجمع المهندسين الزراعيين وزير الصناعة والتجارة مدني عباس مدني بمصادرة الأراضي التي يمتلكها بعض قيادات النظام البائد بغرب أمدرمان، بالاضافة لمراكز الصادرات البستانية وتسليمها للتجمع ولجان المقاومة لاقامة مراكز تعاونية لرفع المعاناة عن كاهل المواطن، وفي الأثناء وجه وزير الصناعة والتجارة مدني عباس مدني بالبدء فورا في انشاء المراكز التعاونية مع المجموعات الوطنية والمهنية والمتخصصة وانزالها على أرض الواقع خلال أشهر قليلة في ولاية الخرطوم.

وقال مدني في احتفال تدشين أول جمعية تعاونية نموذجية بصالة صبا، الذي نظمه تجمع المهندسين الزراعيين بحسب صحيفة الجريدة قال: “ان الاقتصاد التعاوني يلعب دوراً كبيراً في الانتاج سواء كان زراعي او صناعي”، وأعلن استعداد وزارته لاستعادة الحركة التعاونية وتطويرها، بجانب تقديم أفضل نموذج ليتكامل مع كافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، والعمل على اعادة الثقة وتنظيم المجتمعات ليكون له دور أكبر في العملية الانتاجية.

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ومن جهته قال رئيس المهندسين الزراعيين فيصل محمد خير ، ان منتجات الصادر بمركز الصادرات البستانية لا تتطابق مع المواصفات، وطالب الوزير بمراقبة المركز و خاطب الوزير قائلا:”هناك عمل يجري تحت الطربيزة”.

وأكد محمد خير استعداد بعض رجال الأعمال لدعم الجمعيات بجانب استعادة التعاونيات واعادة صياغة وانتخاب وتجهيز العمل فيها، وشدد على ضرورة استلام مقار الاتحادات المحلولة بالقانون.

وفي السياق دعا رئيس تجمع المهندسين الزراعيين محمد عصام الى توزيع لجان المقاومة في نقاط البيع بالمراكز التعاونية التي سيتم إنشاؤها حتى يتم ضمان توزيع السلع من المنتج للمستهلك مباشرةً، وربطها بنظام الدفع الالكتروني، وكشف عن دعم السودانيين بالخارج لمشروع التعاونيات لرفع المنتج لثلاثة أضعاف.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)