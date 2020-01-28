نيابة الثراء الحرام تتحرى مع حميدة وتجدد حبسه

التاريخ: 28-يناير-2020 فى : أخبار 5 مشاهدة مثل وزير الصحة السابق بولاية الخرطوم د. مامون حميدة أمس أمام نيابة مكافحة الثراء الحرام وكشفت مصادر مطلعة إن النيابة تحرت مع حميدة تحت المادة 7 من قانون الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1989م. Advertisements وكشفت ذات المصادر بحسب صحيفة الجريدة، أن النيابة جددت حبس وزير الصحة الولائي السابق لمدة 72 ساعة مالم يكن مطلوباً في بلاغات أخرى، وذكرت المصادر أن النيابة ستقوم بتجديد حبس حميدة باعتبار ان القضية لا تزال قيد التحري. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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