مفصولو وحدة السدود يهددون باللجوء للجنة حقوق الانسان بالأمم المتحدة

هدد مفصولو تنفيذ وحدة السدود باللجوء للجنة حقوق الانسان بالأمم المتحدة حال لم يستجب مجلسا السيادة والوزراء لمطالبهم المتمثلة في تسليمهم حقوقهم كاملة الى حين اكتمال مراحل التقاضي التي شرعوا فيها ضد الوزارة.

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وبحسب صحيفة الجريدة، أستنكر رئيس اللجنة التمهيدية العليا للمفصولين بوحدة السدود ابراهيم يس شقلاوي في الوقفة الاحتجاجية التي نفذها المفصولون أمس بمباني وحدة السدود ماوصفه بالتشريد الممنهج الذي طال العاملين بالوحدة، وطالب بضرورة الإسراع في تسليم كافة المفصولين والبالغ عددهم(500) مفصول حقوقهم القانونية حسب لائحة الفصل، لمقابلة التزاماتهم الاجتماعية الى حين اكتمال مراحل التقاضي المتعلق بإبطال القرار والعودة للعمل من جديد.

من جهته أكد مدير الإدارة العامة للموارد البشرية والمالية المهندس معتصم العوض محمد خلال الاجتماع المشترك مع لجنة المفصولين التزامهم التام بالإعلان عن جدول صرف الاستحقاقات لكافة المفصولين وفق اللائحة ابتداء من أمس وحتى الاثنين المقبل.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)