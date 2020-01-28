حركة “الحلو”: فوجئنا بمغادرة وفد الحكومة

قالت الحركة الشعبية (شمال) بقيادة عبد العزيز الحلو، إنها غير معنية بالاتفاق الموقع بين الحكومة الانتقالية والحركة الشعبية بقيادة مالك عقار.

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ورفض المتحدث باسم الحركة الجاك محمود، تصريح المتحدث باسم وفد الحكومة المفاوض محمد الحسن التعايشي الذي قال فيه إن الاتفاق الإطاري الموقع مع مجموعة عقار وعرمان وضع الأساس السياسي والأمني لكل مسارات التفاوض في منبر جوبا.

وقال الجاك بحسب صحيفة آخر لحظة، تؤكد الحركة الشعبية أنها غير معنية بالاتفاق الإطاري الموقع بين الحكومة ومجموعة عقار وعرمان، وإن أيدته المسارات الأخرى، وأوضح أن تصريح التعايشي يعبر بالضرورة عن رؤية ووجهة نظر الوفد الحكومي والموقعين على الاتفاق، ولفت إلى أن وفدهم فوجئ بمغادرة وفد الحكومة المفاوض إلى الخرطوم دون إخطارهم عبر لجنة الوساطة بتعليق التفاوض في جميع المسارات.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)