الحكومة والجبهة الثورية يتوافقان على تعديل الوثيقة الدستورية

كشف القيادي بالجبهة الثورية أحمد تقد لسان عن توافق بينهم والوفد الحكومي المفاوض بجوبا على تعديل مادتين في الوثيقة الدستورية 20، 70 وتنص المادة 20 على منع ترشح أعضاء مجلسي السيادة والوزراء وولاة أو حكام الأقاليم في الانتخابات التي سيتم اجراءها عقب الفترة الانتقالية.

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وقال تقد لصحيفة الجريدة: “ان الجبهة الثورية طلبت من الوفد المفاوض استثنائها من المادة 20 حتى يتسنى لقياداتها المشاركة في الحكومة الانتقالية وكذلك الترشح للانتخابات”، وبرر مطالبهم تلك بأن هناك ملفات وقضايا تتجاوز أجل الفترة الإنتقالية مما يستدعي مشاركتهم كطرف رئيسي في تنفيذها. وذكر ان المادة 70 من الوثيقة نصت على أن يتم ادراج اتفاقيات السلام الشامل التي سيتم توقيعها بين الحكومة وحركات الكفاح المسلح ضمن أحكامها، بينما تم التوافق بحسب تقد على تعديل هذه المادة بما لا يقيد اتفاق السلام الشامل بأحكام الوثيقة.

وأردف “ان الوفد الحكومي سيعرض القضايا التي توافقوا عليها على المجلس الأعلى للسلام، والتي تتضمن تعديل المادتين والجنائية الدولية وتمديد الفترة الانتقالية والوضع الاداري لدارفور”.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)