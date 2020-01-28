وزيرة الخارجية التقت سفيري السعودية والإمارات.. وتشيد بدعم بلديهما للسودان

أكد السودان أمله في حلّ الخلافات بين المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين ومصر مع دولة قطر، والوصول إلى اتفاقٍ وأن يكون هنالك تحاور بين الدول العربية والاشقاء.

واستقبلت وزيرة الخارجية أسماء محمد عبدالله بحسب موقع صحيفة الصيحة (الإثنين)، سفيري المملكة العربية السعودية علي بن حسن ودولة الإمارات العربية المتحدة حمد الجنيبي.

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وقام السفيران بإحاطة الوزيرة بنتائج اللقاءات التي أجرتها المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين ومصر مع دولة قطر في إطار إعلان القاهرة لعام ٢٠١٧م، حيث تمت عدة لقاءات بين دول المقاطعة الأربعة وقطر ولكن المفاوضات باءت بالفشل رغم محاولة الدول رأب الصدع بعد دعوة قطر لحضور قمة الرياض، ولكن اللقاءات وصلت إلى طريقٍ مسدود. وأكد السفيران أن الدول الأربع ماضيةٌ في إيجاد حلول للخلافات.

من جانبها شكرت الوزيرة السفيرين على الإحاطة بنتائج المحادثات، وأكدت أن السودان يسعى ويأمل في حلّ الخلافات بين الدول الشقيقة والوصول إلى اتفاقٍ وأن يكون هنالك تحاور بين الدول العربية والأشقاء، مشيدةً بالتعاون الرائد بين دول مجلس التعاون والدور الرائد الذي تلعبه.

كذلك ناقش الإجتماع القضايا ذات الاهتمام المشترك. وأشادت الوزيرة بالعلاقات الثنائية بين السودان والسعودية والإمارات ودعمهما السودان في مختلف المجالات. كما شرحت الوزيرة الأوضاع الاقتصادية والسياسية مؤكدةً حرص السودان على تعزيز العلاقات مع كل الدول الشقيقة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)