القوات المسلحة: إعادة هيكلة شاملة لمنظومة الصناعات الدفاعية

أعلَنت القوات المسلحة ، أنّ منظومة الصناعات الدفاعية، أجرت إعادة هيكلة شاملة للمنظومة.

وقال الناطق باسم القوات المسلحة العميد ركن د. عامر محمد الحسن في بيانٍ صحفي (الإثنين)، إن ذلك يجئ اتّساقاً مع أهداف الثورة في إعادة هيكلة المُؤسّسات الوطنية، وحتى تَستطيع المنظومة تلبية مُتطلبات الدولة والقوات المسلحة. ويأتي كذلك في إطار سعي المنظومة للقيام بدورها تجاه التنمية الاقتصادية والجاهزية الدفاعية بفعالية وكفاءة، واستعداداً لسلسلة من الخطوات التي تهدف لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للمنظومة عبر الاستغلال الأمثل للموارد وتوطينها، مع التوظيف الصحيح.

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وأوضح أن الدور الأساسي للمنظومة بعد هيكلتها دعم الاقتصاد الوطني، مع مُراعاة التركيز عَلى عُنصر الشباب باعتبارهم وقود المرحلة القادمة.

وأكّد أنّ المنظومة التي عُرفت باسم التصنيع الحربي تُخضع لمشروعات التحديث تماشياً مع الجيوش بالدول الأخرى لتهتم بالصناعات التنموية الوطنية والدفاعية لتأمين توطين احتياجات الدفاع من تسليح وعتاد حربي ومركبات قتالية بداخل البلاد وبإنتاج من أيدٍ وخبرات سودانية خالصة.

وأكّد العميد ركن عامر بحسب صحيفة الصيحة، أنّ المنظومة الدفاعية تستند في إعادة هيكلتها على ضمان عنصرين أساسيين، هما التناغُم والانسجام الداخلي بين مُكوِّنات المنظومة والذي سينعكس على تناغُم المنظومة مع بقية مُكوِّنات الدولة، إضَافَةً لتعزيز دور الرقابة والهيكلة، تأكيداً لرغبتها في تحقيق الغايات والآمال المطلوبة منها.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)