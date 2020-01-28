(المالية) تحدد (100) جنيه فقط يومياً كسقف لتحويل الرصيد عبر الهواتف

التاريخ: 28-يناير-2020
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وجه وزير المالية والتخطيط الاقتصادي د. إبراهيم البدوي، بالاستمرار في تحويل الرصيد بحد أعلى ألف جنيه فقط لا غير يومياً حتى 31 مايو المقبل، ويتقلص إلى (100) جنيه يومياً اعتبارا من يونيو 2020م.
وحدد تعميم صحفي أصدره وزير المالية بحسب صحيفة الصيحة (الإثنين)، سقف الرصيد المسموح به لأي شريحة يصل بحد أعلى مبلغ ألف جنيه يومياً اعتباراً من مطلع مارس 2020م، وتتم معالجة الأرصدة بالشرائح التي تتجاوز المبالغ المسموح بها ألف جنيه بحد أقصى في 30 يونيو 2020م، ويتزامن مع ذلك الاستمرار في تقديم الخدمات عبر الموبايل ووسائل الدفع الأخرى، وذلك لضمان إيصال الخدمة لأكبر شريحه من المواطنين.
وأكد الوزير أن القرار في إطار تسريع المعاملات وتطوير نُظُم وقنوات الدفع الإلكتروني ويحُقق العدالة والتنافُس وضبط السيولة في إطار ضوابط الهاتف السيار.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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