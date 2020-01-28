منظمة الشهداء تطالب أديب بكشف مهدديه

طالبت منظمة شهداء ثورة ديسمبر المجيدة 2019 رئيس لجنة فض الاعتصام نبيل أديب بكشف وتعرية ومقاضاة من قاموا بتهديده حسب ما ذكر في وسائل الاعلام، حتى لا يكثر ذلك على سير العدالة في لجنة فض الاعتصام.

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وتساءل نائب الامين العام للمنظمة كشة عبد السلام في إفادة بحسب صحيفة السوداني الدولية عن هوية من هددوا نبيل أديب ودواعي تستره عليهم، وكيفية ضمان عدم تأثير تهديدهم على مجرى العدالة اذا لم يكشفهم للرأي العام ويقاضيهم.

ونوه نائب الامين العام الى ان القصاص يتطلب اكتمال حلقات العدالة من قضاء مستقل الى قدرة على تنفيذ القانون.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)