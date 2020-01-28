اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

منظمة الشهداء تطالب أديب بكشف مهدديه

0 نشر
Samira Yousif 0 تبليغ

Advertisements

التاريخ: 28-يناير-2020

11 مشاهدة

منظمة الشهداء تطالب أديب بكشف مهدديه

 

طالبت منظمة شهداء ثورة ديسمبر المجيدة 2019 رئيس لجنة فض الاعتصام نبيل أديب بكشف وتعرية ومقاضاة من قاموا بتهديده حسب ما ذكر في وسائل الاعلام، حتى لا يكثر ذلك على سير العدالة في لجنة فض الاعتصام.

 

Advertisements

 

وتساءل نائب الامين العام للمنظمة كشة عبد السلام في إفادة بحسب صحيفة السوداني الدولية عن هوية من هددوا نبيل أديب ودواعي تستره عليهم، وكيفية ضمان عدم تأثير تهديدهم على مجرى العدالة اذا لم يكشفهم للرأي العام ويقاضيهم.

 

ونوه نائب الامين العام الى ان القصاص يتطلب اكتمال حلقات العدالة من قضاء مستقل الى قدرة على تنفيذ القانون.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر منظمة الشهداء تطالب أديب بكشف مهدديه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا