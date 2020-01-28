بدء التحقيق مع الزبير محمد الحسن في (4) قضايا

التاريخ: 28-يناير-2020
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بدات اللجنة الخاصة بالتحقيق في قضايا “خط هيثرو وشركة سودانير وشركة عارف الكويتية والنقل النهري” التحقيق امس الاثنين مع الزبير محمد الحسن وزير المالية الأسبق بوصفه رئيس اللجنة العليا للتحقيق في القضايا الاربع في عهد النظام السابق.
وقالت مصادر صحيفة السوداني الدولية ان اللجنة المختصة والتي كونها النائب العام حققت مع الزبير في اربع قضايا وملابسات تمليك مرافق الدولة للقطاعات الخاصة.
يذكر ان مسؤولين في النظام السابق رفضوا دفع “400” جنيه استرليني فقط رسوم استئناف قضية خط هيثرو أمام المحكمة البريطانية، المحكمة البريطانية الابتدائية اصدرت قرارها بان الخطوط الجوية السودانية وافقت طواعية على التنازل من مواقيتها في مطار هيثرو لصالح الشركة البريطانية “بي. إم. أي”، وفي مرحلة الاستئناف رفض مسؤولون سداد قيمة الاستئناف الذي تقدم به قانونيون للطعن في القرار وكان بالامكان ان تدفعه سفارة السودان بلندن.
واضاف ان “سودانير” فقدت فرصتها في الاستئناف، لكن المحكمة يمكن ان تقبل طعناً جديداً اذا ما قدمت “سودانير” دفوعات لم تظهر في الدعوى المدنية الأولى.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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