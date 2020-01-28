الصيحة: * شركة (شيلد بلاك) توافق على إعادة (السودانيين) من ليبيا إلى الإمارات * الحكومة ترفع ضرائب أرباح الأعمال الرأسمالية إلى (30%) * قيادي بـ (التغيير): الحكومة تتمركز في شارعي الجامعة والنيل فقط السوداني الدولية: * (السوداني الدولية) تكشف تفاصيل مافيا دولية لتهريب الذهب * منظمة شهداء ديسمبر تطالب نبيل أديب بكشف ومقاضاة مهدديه الجريدة:

* الحكومة والجبهة الثورية يتوافقان على تعديل الوثيقة الدستورية * تجمع المهنيين يدعو لمليونية الخميس المقبل * ملاك وسائقو البصات بالسوق الشعبي يضربون عن العمل المجهر: * القوات المسلحة تعلن إعادة هيكلة منظومة الصناعات الدفاعية Advertisements * ضبط (مارسيدس) مسروقة من المانيا ضمن سيارات (بوكو حرام) بكادوقلي آخر لحظة: * وزير الأوقاف: رأيت أطفالاً يبكون لو قيل لأحدهم يا (كوز) * (المهنيين) يعود للمواكب للضغط على الحكومة * الحكومة تضع ضوابط لتحويل الرصيد وتعتزم استبدال الأئمة الدار: * تفاصيل مصرع وإصابة (5) من الشرطة أثناء مطاردة مهرب دقيق مدعوم * لجنة متابعة (كورونا) تؤكد عدم وجود حالات اشتباه بالبلاد * رفع سقف تحويل الرصيد الى (10) آلاف جنيه يومياً * ايقاف تنفيذ الاعدام على المتهمة بقتل طفلي ضرتها * شاهد يكشف تفاصيل جديدة في قضية مقتل التاجر الطاهر النمير * اليوم لطلاب الشهادتين: امتحان اللغة العربية للأساس ورياضيات متخصصة للثانوي الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم الثلاثاء الموافق 28 يناير 2020م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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