ورونا الفضى الاعتصام منو وبنخلي الأهلي يغلبنا !!.. بقلم محمد الطيب الأمين

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
* في مرحلة ما قبل المراهقة وفي أي بيت سوداني تقريباً هنالك شخص (بتلبد) من الضيوف .
* لما الباب يدق بتلقى بعض من ناس البيت جاريين على الغرف .
* وهو هروب من السلام وبياخة الونسة .
* لما يكون عمرك (14) سنة كده ويجوكم ضيوف في البيت شكل ونستهم معاك بيكون فيهو ملل غير عادي .
* والونسة المملة دي بتخلي أولاد أو بنات البيت يتلبدوا عند قدوم الضيوف .
* تلقاهم دخلوا الغرفة وعملوا نايمين .
* خاصة لو ما عندك علاقة كبيرة بالضيوف .
* الحاجة دي عند البنات أكتر .
* لما يسمعن صوت الباب بيجرن على الغرف طوالي .
* مرحلة معينة من العمر بتفرض عليك (تزوغ من الضيوف وما بتحب تمشي زيارة بيوت الناس) .
* وأعتقد أن هذه المرحلة هي التي يعمر بها المريخ الآن .
* والله صحي .
* المريخ يا كافي البلا .. لا بيسافر (ضيف) ولا بستقبل (ضيوف) .
* قاعد زي (المصران العصبي) .
* ولما يجوا ضيوف للهلال المريخ بيجري الغرفة .
* عشان كده أفريقيا قربت تنسى المريخ .
* لازم ينسوكم .
* تلاتة سنين بتودعوا البطولة من التمهيدي، لا بتسافروا ولا بجيبوكم في بن اسبورت .
* يتذكروكم كيف؟
* الداير يتذكرو لازم يكون حاضر، يستقبل الضيوف ويمشي زيارات وكده .
* لكن بطريقتكم دي ما في زول بتذكركم والله .
* هسه أنا الفريق اللعب معاكم في التمهيدي وطيركم على بالقسم ما متذكر اسمو .
* المهم .. السنة الجاية لما تشاركوا في الأبطال (بفضل الهلال) لازم لما تسافروا أي بلد تقولوا : (نحن المريخ تبع الهلال) .
* وأصلاً أفريقيا عارفكم أنتو (ضل البلد) .
* (ضل بلد ولا ضل حيطة) .
* والله أنا أمبارح فكرت في إحساس المريخاب كتير جداً .
* يمكن ساعتين وأنا بفكر .
* السنة دي لما طاروا من التمهيدي قالوا الهلال ح يطير معانا .
* قام الهلال صعد دور الـ(32) ، قالوا خلاص الهلال بيطير من هنا.
* صعدنا دور الـ(16) قالوا بس ده حد الهلال .
* نطينا في المجموعات جوه، قالوا الأهلي والنجم المتأهلين والهلال (حصالة) .
* ضربنا بلاتينيوم هنا والنجم هناك وبلاتينيوم هناك وجماعتك (جرجيرم غرق) .
* والجرجير لما يغرق الموضوع خلاص انتهى .
* ما في حل .
* ما في زول بقدر ينقذ ليهو جرجير غرقان .
* ولا في زول بقدر يحس ليهو بي (وصيفابي) حزنان .
* وطالما أنتو نفسياً تعبانين كده ما في مشكلة نحن بنتغلب ليكم من الأهلي وبنطير لكن بشرط .
* عندنا شرط واحد بس .
* ورونا الفضى الاعتصام منو؟
* ورونا .
* ده بس شرطنا .
* المهم .
* قالوا الهلال باع الكورة .
* قلنا البيع فضلت خيركم .
* بلاتينيوم حصالة المجموعة سقط وفي رصيده نقطة ومع ذلك هو أفضل من المريخ بمليون مرة .
* أفضل منكم .. على الأقل بلاتينيوم سافر وجابوه في بن اسبورت وكده .
* لكن أنتو .. قاعدين لي ديم سلمان والتحرير .
* تلعبوا بالعصر مع ديم سلمان وبالليل تمشوا أندية المشاهدة عشان تتابعوا مباريات مجموعة الهلال .
* بالمناسبة المجموعة .
* من العبارات القاسية تلك التي كتبها سائق الركشة : (الجلابي نايم وأنا حايم) .
* سيد الركشة عادة بينوم من الساعة (8 وربع) بينما الجوكي السايق الركشة بيكون (حايم ولافي) لحدي الواحدة صباحاً .
* بعد المغرب يجيب الإيراد للجلابي ويتخارج .
* وحقيقة نحن في الهلال أمبارح بقينا زي الجلابي سيد الركشة .
* على الصعيد الشخصي نمت من (8 ونص) ورفضت أحضر مباراة الأهلي والنجم .
* أحضرها لشنو؟
* أنا جلابي فريقي عندو تسع نقاط وما عندي شغلة بالباقين .
* مهمتي أغلب الأهلي في أم درمان وأصعد .
* جلابي وما ناقص سهر .
* سيد بلد وما بحب السهر .
* الأهلي غلب ولا غلبو ما شغلتي .
* النجم اتعادل ولا المباراة ما تمت ما عندنا دخل بالموضوع .
* المباراة دي تابعوها المريخ .
* تابعوها عشان دايرين يشوفوا الأهلي مطمئن ولا عادي .
* دايرين الأهلي يطمنهم .
* عليك الله دي حالة دي .
* عشان كده قلت ليكم مباراتنا مع أهلي هي موت أحمر .
* نضرب (الأحمر المصري عشان اللصيفر بتاع العرضة جنوب يتألم) .
* المهم .
* اليوم يتوقع أن يتدرب الهلال استعداداً للأهلي .
* ونأمل أن يكون تدريب اليوم فيه استقبال كبير لأبطال الهلال .
* نستقبلهم ومجلس الإدارة يسلمهم الحوافز والمرتب ونقفل الباب .
* ننسى حكاية بلاتينيوم والتسع نقاط .
* نستعد لمعركة الأهلى ونوقف كل مظاهر الفرح والتراخي .
* وعلينا أن نتذكر أننا لم نكن الطرف الأفضل في المباراة الأخيرة .
* حسمنا بلاتينيوم بالخبرة، ولذلك الأهلي يحتاج لعمل خاص .
* عمل كبير وتركيز أكبر .
* نعالج السلبيات ونجهز لمعركة السبت .
* ونركب صافنات ونجيبه (حمدوكية) وأصلو الزول بيموت والذكرى تفضل حية .
* و..و..
* وأنا شايف لو ركزتوا مع موضوع أسود حديقة القرشي أفضل ليكم.
كانت هذه تفاصيل خبر ورونا الفضى الاعتصام منو وبنخلي الأهلي يغلبنا !!.. بقلم محمد الطيب الأمين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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