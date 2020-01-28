ورونا الفضى الاعتصام منو وبنخلي الأهلي يغلبنا !!.. بقلم محمد الطيب الأمين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

* في مرحلة ما قبل المراهقة وفي أي بيت سوداني تقريباً هنالك شخص (بتلبد) من الضيوف .

* لما الباب يدق بتلقى بعض من ناس البيت جاريين على الغرف .

* وهو هروب من السلام وبياخة الونسة .

* لما يكون عمرك (14) سنة كده ويجوكم ضيوف في البيت شكل ونستهم معاك بيكون فيهو ملل غير عادي .

* والونسة المملة دي بتخلي أولاد أو بنات البيت يتلبدوا عند قدوم الضيوف .

* تلقاهم دخلوا الغرفة وعملوا نايمين .

* خاصة لو ما عندك علاقة كبيرة بالضيوف .

* الحاجة دي عند البنات أكتر .

* لما يسمعن صوت الباب بيجرن على الغرف طوالي .

* مرحلة معينة من العمر بتفرض عليك (تزوغ من الضيوف وما بتحب تمشي زيارة بيوت الناس) .

* وأعتقد أن هذه المرحلة هي التي يعمر بها المريخ الآن .

* والله صحي .

* المريخ يا كافي البلا .. لا بيسافر (ضيف) ولا بستقبل (ضيوف) .

* قاعد زي (المصران العصبي) .

* ولما يجوا ضيوف للهلال المريخ بيجري الغرفة .

* عشان كده أفريقيا قربت تنسى المريخ .

* لازم ينسوكم .

* تلاتة سنين بتودعوا البطولة من التمهيدي، لا بتسافروا ولا بجيبوكم في بن اسبورت .

* يتذكروكم كيف؟

* الداير يتذكرو لازم يكون حاضر، يستقبل الضيوف ويمشي زيارات وكده .

* لكن بطريقتكم دي ما في زول بتذكركم والله .

* هسه أنا الفريق اللعب معاكم في التمهيدي وطيركم على بالقسم ما متذكر اسمو .

* المهم .. السنة الجاية لما تشاركوا في الأبطال (بفضل الهلال) لازم لما تسافروا أي بلد تقولوا : (نحن المريخ تبع الهلال) .

* وأصلاً أفريقيا عارفكم أنتو (ضل البلد) .

* (ضل بلد ولا ضل حيطة) .

* والله أنا أمبارح فكرت في إحساس المريخاب كتير جداً .

* يمكن ساعتين وأنا بفكر .

* السنة دي لما طاروا من التمهيدي قالوا الهلال ح يطير معانا .

* قام الهلال صعد دور الـ(32) ، قالوا خلاص الهلال بيطير من هنا.

* صعدنا دور الـ(16) قالوا بس ده حد الهلال .

* نطينا في المجموعات جوه، قالوا الأهلي والنجم المتأهلين والهلال (حصالة) .

* ضربنا بلاتينيوم هنا والنجم هناك وبلاتينيوم هناك وجماعتك (جرجيرم غرق) .

* والجرجير لما يغرق الموضوع خلاص انتهى .

* ما في حل .

* ما في زول بقدر ينقذ ليهو جرجير غرقان .

* ولا في زول بقدر يحس ليهو بي (وصيفابي) حزنان .

* وطالما أنتو نفسياً تعبانين كده ما في مشكلة نحن بنتغلب ليكم من الأهلي وبنطير لكن بشرط .

* عندنا شرط واحد بس .

* ورونا الفضى الاعتصام منو؟

* ورونا .

* ده بس شرطنا .

* المهم .

* قالوا الهلال باع الكورة .

* قلنا البيع فضلت خيركم .

* بلاتينيوم حصالة المجموعة سقط وفي رصيده نقطة ومع ذلك هو أفضل من المريخ بمليون مرة .

* أفضل منكم .. على الأقل بلاتينيوم سافر وجابوه في بن اسبورت وكده .

* لكن أنتو .. قاعدين لي ديم سلمان والتحرير .

* تلعبوا بالعصر مع ديم سلمان وبالليل تمشوا أندية المشاهدة عشان تتابعوا مباريات مجموعة الهلال .

* بالمناسبة المجموعة .

* من العبارات القاسية تلك التي كتبها سائق الركشة : (الجلابي نايم وأنا حايم) .

* سيد الركشة عادة بينوم من الساعة (8 وربع) بينما الجوكي السايق الركشة بيكون (حايم ولافي) لحدي الواحدة صباحاً .

* بعد المغرب يجيب الإيراد للجلابي ويتخارج .

* وحقيقة نحن في الهلال أمبارح بقينا زي الجلابي سيد الركشة .

* على الصعيد الشخصي نمت من (8 ونص) ورفضت أحضر مباراة الأهلي والنجم .

* أحضرها لشنو؟

* أنا جلابي فريقي عندو تسع نقاط وما عندي شغلة بالباقين .

* مهمتي أغلب الأهلي في أم درمان وأصعد .

* جلابي وما ناقص سهر .

* سيد بلد وما بحب السهر .

* الأهلي غلب ولا غلبو ما شغلتي .

* النجم اتعادل ولا المباراة ما تمت ما عندنا دخل بالموضوع .

* المباراة دي تابعوها المريخ .

* تابعوها عشان دايرين يشوفوا الأهلي مطمئن ولا عادي .

* دايرين الأهلي يطمنهم .

* عليك الله دي حالة دي .

* عشان كده قلت ليكم مباراتنا مع أهلي هي موت أحمر .

* نضرب (الأحمر المصري عشان اللصيفر بتاع العرضة جنوب يتألم) .

* المهم .

* اليوم يتوقع أن يتدرب الهلال استعداداً للأهلي .

* ونأمل أن يكون تدريب اليوم فيه استقبال كبير لأبطال الهلال .

* نستقبلهم ومجلس الإدارة يسلمهم الحوافز والمرتب ونقفل الباب .

* ننسى حكاية بلاتينيوم والتسع نقاط .

* نستعد لمعركة الأهلى ونوقف كل مظاهر الفرح والتراخي .

* وعلينا أن نتذكر أننا لم نكن الطرف الأفضل في المباراة الأخيرة .

* حسمنا بلاتينيوم بالخبرة، ولذلك الأهلي يحتاج لعمل خاص .

* عمل كبير وتركيز أكبر .

* نعالج السلبيات ونجهز لمعركة السبت .

* ونركب صافنات ونجيبه (حمدوكية) وأصلو الزول بيموت والذكرى تفضل حية .

* و..و..

* وأنا شايف لو ركزتوا مع موضوع أسود حديقة القرشي أفضل ليكم.