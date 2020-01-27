طرائف محليَّة من شر البليَّة ..!.. بقلم منى ابو زيد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

“الفُكاهة هي منطق جنّ جنونه”.. غروشو ماركس..!

(1)

الكوميديا – باعتبارها لغزاً إدراكياً يتّكئ على مبداً انعدام المواءمة – تُعوِّل في نجاحها على فك المُتفرِّج لشفرة المفارقة التي يقوم عليها المشهد، ومن ثم عثوره على حل اللغز ..عندها يتحقق الضحك بصورته “الفيزيائية” كجزء من السلوك.. وبصورته “الوجدانية” كعاطفة إنسانية إيجابية.. ودلالته “الاجتماعية” كشكل من أشكال التواصُل الإنساني.. ومن أبلغ ما قيل في تعريف الضحك كردّة فعل عفوية تلك اللوحة السوريالية التي رسمها له المؤرخ السينمائي السوفيتي “يورنيف” عندما قال: “إن الضحك متعدد المعاني وبلا معنى.. احتفاليٌّ ومقتضب.. مفضوحٌ ومحيِّر” .. فالضحك بحسب ذلك التعبير الفني البديع “كائن حي يمشي على قدمين”.. كائن تخلقه روح “الضاحك” وتغذّيه طرافة “المضحوك عليه”..!

(2)

تقول إحدى النكات الرائجة ــ في مواقع التواصل الاجتماعي هذه الأيام – إن شخصاً يدعى “ود منشار” قد كتب بياناً شديد اللهجة، يحذّر فيه من الاقتراب من حرمه المصون، بعد انتشار أخبار الاختطاف في الخرطوم .. يقول نص البيان: “أنا صالح حسن منشار، الملقب بود منشار، أحذّر وبشدة عصابات اختطاف البشر وسرقة الأعضاء من الاقتراب من زوجتي، وأم عيالي، وبنت عمي، سامية حسين منشار، البيضاء، ممشوقة القوام، فائقة الحلاوة والجمال، والتي تسكن في الشقلة الفتيحاب، غرب الجامعة الإسلامية، في البيت ثاني ناصية، بعد مركز توزيع الغاز، بجوار زريبة الفحم، والتي تذهب أحياناً بمفردها في الفترات المسائية لجلب متطلبات المنزل من سوق الشقلة المجاور .. كما تذهب أحياناً لزيارة بنت خالتها التي يقع منزلها على الجانب الآخر من الشارع .. وكل من تسول له نفسه الاقتراب أو المساس بزوجتي، فسوف يكون آخر يوم في حياته .. والله لا يضيع أجر من أحسن عملاً .. ود منشار” .. وهي ــ كما ترى – من نكات المناسبات التي تتواتَر بعد انتشار بعض الظواهر الاجتماعية أو السياسية المؤلمة ـ فتسخر من أوجاع غائرة في اللحم الحي لمواطن يطرد الهم ببعض المزاح.. على أن البناء اللغوي الذي يحكم تصميم هذا النوع من النكات يشترط عليك أن تضحك دون أن تخضعها لأي منطق .. بافتراض أن الفهم – الذي تنطلق منه أسباب الضحك ــ خيالي ولا يمكن إخضاعه لأي واقع ..

(3)

هنالك طرفة شهيرة تحكي عن زوجة استبدّ بها الغضب من سوء معاملة أهل زوجها في غيابه، فطلبت الطلاق من شقيقه الذي استجاب لطلبها ــ على الفور وبكل سرور – قائلاً: أنت طالق بالثلاثة .. ومبعث كونها نكتة هو اعتبارها لغزاً إدراكياً يعتمد على انعدام العلاقة التعاقدية بين الطالب والمطلوب منه.. وعندما يقوم المستمع بفك شفرة المفارقة يتحقق الضحك بصورته الفيزيائية، ودلالته الاجتماعية التي ترى في طلب الزوجة عبثاً لا يَبزُّه في عبثيته إلا استجابة شقيق الزوج الغافِل عن كل هذا الهراء، والغائب عن مسرح الحدث نفسه.. ولو كان الزوج قد أوكل شقيقه لإيقاع الطلاق لانتفى سبب الضحك، ولما قامت لتلك النكتة قائمة.. فقد جوَّز الفقهاء التوكيل في الزواج والطلاق والخلع والرجعة، وقالوا إن هذه الإجراءات الشرعية هي مما تجوز فيه النيابة.. لكن معظم النكات ـ بطبيعة الحال ـ هي عصف ذهني إبداعي، تنتجه أفكار عريضة، لها سيقان طويلة، تسير على أرض هذا الواقع، وتتغذّى في طرافتها على وقوفها أمام غرابة بعض المضحوك منه في سلوك البشر الخطائين، ومواقفهم التي تمتلئ حيرةً وتناقضاً وعناداً، وجهلاً حيناً، وجهالة أحياناً.. ثم تفيض وتفيض .. فيكوِّن ذلك الفائض عنها هو “شر البلية” الذي يُضحك ..!