الكلام الأخلاق!.. بقلم اشرف خليل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

هرع إليه أصدقاؤه بالخبر القاجع:

(زوجتك تخونك مع أحدهم في الغابة)..

لملم بقايا كرامته ومهتاجاً مضى الي حيث أشاروا… رغم المسافة البعيدة التي فصلتهما عنه، رآهما معاً.. والعاطفة الجياشة… والعضلات المفتولة والقامة المديدة و(الليد الطرشا)..

عاد أدراجه وهو يغمغم مُتمتِماً وحانقاً:

(الناس ديل بتوعين زيادات ساي.. كلها كام شجرة ويقولوا ليك غابة)..

هذا ما يحصل كثيراً عندنا ونحن (نعاين) في الفيل و(نطعن في ضلو)..

و(البتغلبوا مرتو يأدب نسيبتو)…

ولذلك لم يكن سوال وزير النفط الأسبق اعتباطيًا:

الأزمة مكانا وين؟!

سؤال لم يُجِب عليه الوزير ولا الطاهر ولا التوم..

ولو أُجيب على السؤال يومها واستمر الوضع بعدها دون احتقان فلم تلحق بالمجيب (الرزية) ولا بمنصبه (الأذية) لكننا عرفنا مكان الأزمة وحللناها…

المافي شنو؟!..

حتى التغيير الناعم والخشن لم يستطع أن يستخرج الإجابة رغم أن كل المستندات والبينات بين أيديهم..

وأنا سلمتو قلبي وقايلو أمين عليهو..

ولو قرأوا التجربة السابقة واستبانوها لنجونا ونجوا..

حتى ولو كانت تلك القراءة من باب

(عرفتُ الشرَّ لا للشرِّ

ولكن لِتَوقِّيه

ومن لا يعرفُ الشرَّ من الخيرِ

يقع فيه)

لم تكن أزمة وزارة المالية في جلب العشرة ملايين دولار بأي طريقة.. فالقروش بتمشي وتجي..

(الكلام الأخلاق)..

ولكن الأزمة (بايتة ومقيّلة) في طريقة حل- بل تعقيد- الوزير للأزمة حينما اختار (الفاخر)، اختار الشر عينه.. ليس لأن الفاخر شر كلها.. الشر كامِن في طريقة الاتفاق معها.. عظم الشرور وسداته تمثّل في تغافُل الوزير عن المنهج والقواعد والأصول وهو يسعى لإحراز بعض المصالح..

ودرء المفاسد أولى من جلْبِ المصالح..

ضرَبَ الوزيرُ بعرض الحائط كل قِيّم التغيير التي أدلت به إلى (كورنثيا) دون جهد منه أو سابق فضل..

هذه الجماهير الصابرة تستحق أن تبدأ صبرها الاختياري على شريعة من الأمر والشفافية والعدالة…

قصص اتفاقات الغرف المغلقة تسقط جدواها الاقتصادية بمجرد إنجازها بتلك (الغتغتة) وذلك (الدسديس).. ولو أتت (بِحُمرِ النِّعَم) فإنها مرجوعة في مسمّاها..

علمونا الشفاقية والعدالة وفنحن منذ ثلاثين عاماً لم نكن فيها..

اسحبوا البساط من اللافتات التي تقول:

(تسقط ثالث)..

لنبنيهو..

واحدة من الصور القديمة المستمرة حتى الآن هي أن كل قريب من السلطة هو قريب من (أثداء) المنافع والمصالح.. حصانة واستنفاعاً.. جيران النافذين بختهم.. إلى الرف كل وسيلة ودرجة كيزانية رفيعة.. وللقادمين ألف نيشان على صدر لم يخض حربًا.. وألف ألف مرحب بي زيارتك بيننا نور…

ودعونا نقولها بلغة ومصطلحات بعيدة من القرآن لتفهموها.. فقد ورد في إنجيل متي:

(لا تَقْدر شجرة صالحة أَنْ تثمرَ ثِمَارًا رديئة، ولا شجرة فاسدة أن تثمر ثماراً جيدة.)..

مضى البدوي إلى الفاخر وأنجز اتفاقه معها وفق قراره الخاص قاصّاً شريط (التمر المسوس) وشياطين أخرى..

الفاخِر حالة تسلّل واضحة لا تحتاج لتقنية الـ(VAR) لضبطها.. وهي مُضرّة بنا أشد الضرر وإن جلبت لنا تراب الأرض دولارات.. وإن حوَّلت البحر طحيناً..

تجاهُلها والتغاضي عنها يُميت قلوبَنا.. و(من الفاخر يندلع اللهيب)..

ألم نقل إن الثورة ثورة وعي؟!..

ولا خلاص …

رحلتو بعيد نسيتو

الريد والحنان..

والثورة المجيدة