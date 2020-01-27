الأهلي المصري يفاجئ الاتحاد الإفريقي بأغرب طلب

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

طلبت إدارة النادى الأهلي بشكل رسمي من مسؤولي الاتحاد الأفريقي «كاف» ونادي الهلال السوداني، توفير حماية أمنية مكثفة لبعثة الفريق، التي تقرر سفرها إلى السودان الخميس المقبل، لمواجهة بطلها في،الجولة الأخيرة من مجموعات دوري الأبطال القادم، وذلك خوفاً من تعرّض الفريق الأحمر لمشكلات، في ظل حالة عدم الاستقرار التي شهدتها السودان خلال الفترة الماضية،وبحسب ما ورد في صحيفة الوطن المصرية الصادرة صباح اليوم الإثنين فإن نادي القرن طالب بتوفير حماية كاملة لبعثته من لحظة دخولها السودان وحتى مغادرتها،ويواجه الأهلي مضيفه الهلال السبت المقبل على ملعب الأخير بالعاصمة الوطنية أم درمان لحساب الجولة الختامية لمجموعات دور الستة عشر.