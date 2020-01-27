هدف (الضباح) هز (3) شبكات !!.. بقلم معتصم محمود

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

???? يتم غداً الثلاثاء تكريم طاقم التحكيم الذي رفض الرشوة في مباراة الكاملين .

@ حدث غير مسبوق لا يحدث الا من اتحاد محترم مثل اتحاد شداد .

@ بتكريم الحكام وردع النادي الراشي يؤكد اتحاد شداد ان عهد الاساليب الفاسده قد انتهى الى غير رجعه مهما شتمه الاعلام المأجور .

???? تجربه ناجحه للمنتخب الاول امام نظيره الارتيري بهدف ياسر مزمل المهاجم الافضل في البلاد .

@ انتصار المنتخب خارج الديار امر عادي في ظل قيادة خالد بخيت الذي قاد المنتخب لانتصارات في تشاد وموريشص والان ارتريا .

@ بخيت افضل واشطر مدرب شاب ويستطيع قيادة المنتخب بالاصاله لا التكليف يا عزيزي شداد .

???? الاهلي المصري واجه الهلال ثلاث مرات بامدرمان (87 ، 2004 ، 2007)

@ خلال المواجهات الثلاث لم يحرز الاهلي هدفاً ناهيك ان ينتصر .

@ المعلومه مهداه للاهلاويه بمصر وللجاليه بالعرضه جنوب ونقول لهم (اسوأ الانباء لم تأت بعد)

???? من يفوز على النجم المتصدر طبيعي ان يفوز على بلانتيوم المتذيل .

@الفريق الذي يتهم قائده واعظم لاعبيه على مدى التاريخ بالبيع طبيعي ان يتهم الهلال .

@ اتهموا حامد بريمه الذي حقق لهم انجازهم الوحيد (مانديلا)

@ النقر جلاد المريخ جعلهم يتهموا افضل حارس في التاريخ (بعد سبت) .

@ جاءوا بكمال عبد الغني شاهد اتهام فقال (بريمه قال لي ، ابعد دي كورتي والنقر دخلا)

@ الهلال لا يعرف الاساليب غير المشروعه ولم يكن المدان في فضيحة (بري قيت)

???? الضي (الضباح) احرز اغرب هدف في التاريخ ، هدف هز شباك ثلاثة انديه في وقت واحد !!

@ هدف الضباح هز شباك بلانتيوم والاهلي والمريخ رغم ان الاخير خارج المجموعه بل خارج المنافسه .

???? احر التعازي للاسياد في وفاة كابتن الهلال والمنتخب ود الاشول الذي انضم للازرق (1956) ولعب للهلال والمنتخب (13) عام زامل خلالها جكسا ، منزول ، ديم ، كوارتي .

@ اشول شارك في مباراة نهائي كاس البلديه (1958)التي انتصر فيها الازرق على وصيفه بنصف دسته احرز فيها ممي شاه هاتريك وثلاثيه ل (اشول ، حسن عطيه ، فؤاد) .

@ في المباراة اياها ركل لاعب المريخ ابو العائله جردل الليمون واعتزل اللعب .

@ يذُكر ان الهلال دخل تلك المباراة بفريق اغلبه من الشباب لغياب اعمدة الفريق منزول وعثمان الديم وزكي صالح لكن الشباب بقيادة (ممي وعطيه) فعلوا العجب .

@ اشول الذي ورث اللقب عن جده احترف بالكويت الكويتي ل (18) عام برفقة حسن شحاته واعتزل (1970)

@ التعازي موصوله لاسرته ، انا لله وانا اليه راجعون .

???? خسر شبيبة القبائل بالاربعه وخرج من الابطال برصيد صفري .

@ معلق المباراة سخر من مستوى الفريق الجزائري وسخر اكثر من الفريق الذي تأهل على حسابه .

@ شخصياً لم يعجبني كلام المعلق لاني لاارضى المساس بالمريخ .

@ نعم تأهلت الشبيبه على حساب المريخ لكن ذلك لا يعني هوان المريخ .

@ كل مافي الامر ان المريخ كان منتصراً على الشبيبه في تلك الليله الحزينه وسجد المدرب ابراهومه شكراً لله وحينما رفع رأسه وجد هدفين في شباك فريقه .

@ من يومها وابراهومه لا يسجد الا بعد صافرة النهايه .

???????? كلام سياسه .

@ اصابت جماهير حزب الامه وهي ترفض تنحي الامام الصادق عن الرئاسه ذلك ان الامام يمثل القياده التاريخيه و (عمود النص) الذي يقوم عليه الحزب والوحيد الذي يملك كريزما الرئاسه .

@ حال الامه بعد المهدي كحال الاتحادي بعد الازهري والاخواني بعد الترابي والشيوعي بعد نقد .

@ اقرارنا بعقم حواء الاحزاب عن انتاج قيادات تاريخيه لا يتعارض مع اعجابنا بالوجوه الجديده ومن ذلك (الواثق البرير) الامين العام الجديد لحزب الامه ذاك الشاب المثقف خريج الجامعات الاميركيه الذي قدم في احتفال حزب الامه امس الاول خطاب ضاف كان محل التقدير والاحترام .

@ البرير اقرب قيادات حزب الامه لنبض الثوره والثوار .