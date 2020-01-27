القادم أصعب ..!!.. بقلم محمد عثمان بلل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

• تنتظر الهلال مهمة صعبة للغاية امام الاهلي المصري في جولة الحسم مساء السبت القادم بالمقبرة.

• هذا اللقاء يختلف كثيرا عن جميع المباريات التي خاضها الهلال في المجموعة الثانية من البطولة الأفريقية.

• لا بديل للأزرق سوى الانتصار على منافسة المصري .. وحجز إحدى البطاقتين المؤهلتين لدور الثمانية.

• نظريا حسم النجم الساحلي البطاقة الاولى .. حيث يملك (9 نقاط) وسيستضيف بلاتنيوم في رادس .. ومرشح للفوز على خصمه بنسبة كبيرة .. بعد أن تغلب عليه بثلاثية نظيفة في زيمبابوي.

• وبالتالي انحصر الصراع على البطاقة الثانية بين الهلال والاهلي .. ويدخل الفريق المصري هذا اللقاء بفرصتي الفوز أو التعادل .. عقب تغلبه على النجم الساحلي بهدف مساء امس .. وإرتفع برصيده الي (10 نقاط) في صدارة المجموعة.

• بكل تأكيد سيلعب الاهلي على الخروج بنتيجة التعادل .. وسيسعى لذلك بكافة الوسائل .. ومنها تعطيل اللعب لقتل حماس لاعبي الهلال والجمهور في المدرجات .. والاندية المصري تجيد مثل هذه الأساليب.

• المطلوب من الهلال حاليا قفل ملف الفوز على بلاتنيوم نهائياً والتركيز فقط في جولة الحسم.

• الهلال مؤهل للفوز على الاهلي .. وهذا الفوز لن يتحقق إلا بالاستعداد الجيد لهذه المباراة .. كما ان الجمهور ينتظره دور كبير في هذا اللقاء بتقديم الدعم المعنوي المطلوب.

• موعد المباراة اقترب كثيرا .. ولا وقت للراحة .. والمطلوب من مجلس الادارة اعلان حالة الطوارىء .. وتخفيض أسعار تذاكر الدخول .. لضمان حضور جماهيري غفير في مباراة السبت.

• (الهلال خطر بمن حضر).

• والقادم أصعب.

((صمت اخير))

• نحن الهلال نريدو جد.