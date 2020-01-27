الاهلي ليس بلاتنيوم !!.. بقلم ياسر عائس

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

انعش المنقذ الضي الهلال من مغادرة المجموعات ، وابقى على حظوظه قائمة للظهور مع الكبار في اخر المشوار.

احيا جذوة الامل التي كادت تخبو في اخر النفق المظلم واشعل النار في الخرطوم ومدرجات بلاتنيوم.

حسم الهلال اهم ثلاث نقاط وعاد من بعيد عندما جندل عمال المعادن على ارضه ليكسب مباراتيه (راح جاي ) ويؤكد ان الفريق يلعب افضل عندما يكون خارج الديار.

عاد الهلال بالفوز الثاني من خارج الارض وهى نقلة نوعية مهمة وقفزة تتطلب قدرا من الوقوف للتقييم العادل ، ودعمها مستقبلا فالفرق التي ترغب في حصد الالقاب يجب ان تكسب خارج الارض.

هاهو الهلال كسب مرتين بعيدا عن القواعد ولكنه اخفق بين انصاره وتواضع فخسر وطعن الجماهير في مقتل.

عاد الفريق واستعدل الصورة المقلوبة والوضع المائل ، وصرع المعادن وعاد من الباب الكبير للمنافسة على احدى بطاقتي الصعود.

كان الفريق تائها اغلب فترات المباراة وتأثر الوسط بغياب الشغيل وابوعاقلة .

كانت التجربة اكبر من مؤمن عصام وبشة ودراج وحتى عماد محسن.

دفع الهلال الثمن وكان النقر امام امتحان صعب ، ولولا عناية السماء التي تدخلت لابعاد ضرب الجزاء عن الشباك لتغيرت موازين ومجريات المباراة.

ظهر الفريق متباعد الخطوط مفكك الاوصال ولم يطبق اللاعبون التنظيم المقترح من المدرب.

كان الوسط ضعيفا وفارغا فلا هو ساند الهجوم ولا آزر المدافعين.

حسم الهلال النقاط وعاد من بعيد وحرر الشهادة الثانية بالاجادة خارج الديار ، واكد بانه لا يقل شأنا عن النجم الساحلي الذي فاز على بلاتنيوم بارضه وتنتظرهما مواجهة سهلة نسبيا او محسومة برادس.

الهلال افضل من الاهلي في النتائج خارج الارض حيث فاز مرتين فيما خسر المصري بتونس وتعادل في معقل بلاتنيوم.

كانت تبديلات النقر موفقة وقراءته للملعب جيدة رغم تأخره فيها، و قد وضع الهلال على حافة الخروج وشفير المغادرة.

دخول العاجي ديديه اعاد التوزان للوسط فقلت الخطورة على الدفاع والمرمى.

خروج فارس انهى الصداع الذي عانى منه جمال سالم ، وشكل دخول سليم زيادة عددية للشق الهجومي لكنه لعب بانانية واضاع فرصتين للتهديف.

واصل اطهر الطاهر التالق ولعب ماراة كبيرة ولم يجد المساعدة من ثنائي الهجوم.

المباراة كشفت عن ظاهرة سيئة لا تشبه لاعبي الهلال تمثلت في الانانية والميل للفردية والاصرار على التهديف رغم وجود لاعب اخر في مكان اريح وافضل للتهديف.

حدث ذلك مرتين تقريبا من الشعلة ومثلها من سليم وكان العراقي وقتها في وضعية افضل.

دفاع الهلال واصل الاستهتار والاخطاء في ابعاد الكرات العكسية وفشل في كل الركنيات تقريبا وهو ما يهدد مستقبل الفريق اذا استمر في المنافسة.

انهى الهلال معركة ولم يكسب الحرب بعد ، اذا رغب في الظهور مع الكبار فيجب ان يرتقي اللاعبون لمستوى المسئولية وتقليل الاخطاء وزيادة الروح القتالية .

التمركز طوال شوطي المباراة لم يكن جيدا وحل محله الشرود والارتباك فاخلى الهلال الساحة للخصم وهو نهج سيشكل خطرا كبيرا في المستقبل.

بعودة ابوعاقلة والشغيل واكتمال شفاء الدمازين سيتوفر النقر على العديد من الخيارات.

ودخول ديديه فورمة المباريات والتجانس مع زملائه سيخلق واقعا افضل قبل منازلة الاهلي.

الاهلي ليس بلاتنيوم…الزيمبابوي لعب بلا دافع ، والمصري امام امتحانين صعبين اليوم امام النجم وبعد اسبوع بالمقبرة.

نتيجة مباراة اليوم ستحدد صعوبة مهمة الهلال على ارضه ، ويجب على الجهاز الفني الانتباه والحذر وتسجيل المباراة ومشاهدتها مع اللاعبين.

الفارق الفني والمهاري والبدني كبير بين الاهلي بلاتنيوم بالاضافة للعراقة والتأريخ وعدد مرات الفوز بالابطال.

يجب الا تتكرر مسرحية الخسارة من النجم مرة اخرى… الهلال على اعتاب التأهل فلا تضيعوا الفرصة…نواصل.