برّاحه علي ريشموند وطبنجه.. بقلم علم الدين هاشم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

ادي المريخ تجربته الودية الثانية امس ضد فريق التحرير البحراوي وانتهت بفوز الزعيم بنتيجة ثلاثة اهداف مقابل هدفين وكان المريخ قد افتتح مبارياته التجريبية بالفوز علي فريق ديم سلمان بسداسية وذلك في اطار الاعداد والتحضير لخوض مباريات الدورة الثانية من الدوري الممتاز وكاس السودان ،، حالف التوفيق في التجربتين الوديتين المحترف الغاني الجديد ريشموند واستطاع ان يجد حظه ونصيبه من الاشادة والتصفيق من الجماهير الحمراء التي تابعت التجارب الودية وكذلك لمست شخصيا قبولا كبيرا ورضا واسعا لمستوي اللاعب في القروبات الحمراء وفي صفحات التواصل الاجتماعي عموما وان كان ذلك ليس بالامر الغريب علي المحترف الغاني الذي اصلا يعد من الاجانب المميزين من خلال مشاركته مع ناديه السابق ،، وعلي ذكر ناديه السابق الخرطوم الوطني اتمني ان يكون صحيحا بان مجلس المريخ قد نجح بالامس في التوصل مع نادي الخرطوم علي حل المشكلة التي حالت دون توقيع العقد مع ريشموند مما يعني انه قد اصبح في الكشوفات الحمراء رسميا ويمكنه اللعب معه في الدوري الممتاز وكاس السودان وهو مايعد اضافة فنية حقيقية لهجوم المريخ وافضل بديل للغربال محمد عبد الرحمن .

بالتاكيد ان التجارب الودية التي اداها المريخ او تلك التي سيخوضها لاحقا قبل انطلاق الدورة الثانية لن تكون مقياسا عادلا للحكم علي مستوي ريشموند او بقية اللاعبين الذين ضمهم المريخ في فترة التسجيلات الشتوية الاخيرة ،، فالوقت لازال مبكرا علي اصدار مثل هذه الاحكام التي نعتبرها متعجلة قبل ان نشاهد هؤلاء اللاعبين في المباريات الرسمية سواء في الدوري الممتاز او كاس السودان

كذلك كان للاعب المريخ الشاب طبنجه القادم من نادي القوز حظه الكبير من الاشادة والتصفيق وكلمات الثناء من الجماهير التي شاهدت اللاعب في التجربتين الوديتين ضد ديم سلمان والتحرير البحراوي خاصة وان طبنجة يلعب في مركز الظهير الايسر وما ادراك ما الظهير الايسر الذي ظل حقل تجارب ومصدر ازعاج للمدرب جمال ابوعنجة منذ بداية غياب احمد بيبو بسبب المرض مما دفع المدرب للتوليف والتجريب خلال مباريات النصف الاول من الدوري الممتاز ،، طبنجة استحق الاشادة بحكم صغر سنه وحداثة تجربته في الدوري الممتاز بعدما ادي واجبه الدفاعي والهجومي بصرامة وانضباط كبيرين – حسب اراء الذين تابعوا اللاعب امام ديم سلمان والتحرير – وبدليل ان المدرب جمال ابوعنجه منحه الفرصة لاكمال المباراة ولم يفكر في استبداله كما فعل مع بقية زملائه الاخرين .

اعود للتاكيد مرة اخري بان التجارب الودية تختلف عن المباريات الرسمية وبالتالي من الافضل التخفيف من اطلاق الالقاب علي اللاعبين الجدد وعدم تضخيم مايقدمونه من اداء فني او التغني بالاهداف التي شاركوا في تسجيلها حتي لايزداد الضغط عليهم وهم في بداية مشوارهم الاحترافي مع المريخ ،، برّاحه علي ريشموند وطبنجة