العشم كبير في ذهاب مجلس الفشل المريخي قبل انطلاقة البطولة الإفريقية لهذا العام.. بقلم ود الشريف

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

** انتصر الأهلي القاهري علي النجم الساحلي بهدف وتصدر المجموعة برصيد ١٠ نقاط ليدخل مباراته أمام الهلال بفرصتي الفوز والتعادل ويترك للهلال فرصة الفوز فقط

** كدليل علي اهتمامه بمباراة السبت يصل الخرطوم اليوم وفد مقدمة من النادي الأهلي يقوده مدير الكرة سيد عبدالحفيظ للوقوف علي ترتيبات المباراة والحجز للبعثة الأهلاوية في واحد من افخم فنادق العاصمة وارجو ان ننوه جماهيرنا الواعية أن الهلال والأهلي يلتقيان في اشرف الميادين ميدان الرياضة وليس في معركة حربية وعلينا أن نحسن استقبال الأهلي وننتصر عليه في الميدان والانتصار في النهاية لن يأتي بالشتائم والاساءات واي تصرفات دخيلة علي الرياضة وبالتأكيد ستزحف جماهير كبيرة من عشاق الأهلي الي استاد الهلال قادمة من مصر إضافة الي الجالية المصرية الضخمة الموجودة في بلادنا ..يعني الأهلي حيجز مدرج كامل أو مدرجين

** المريخ انتصر علي شبيبة القبائل الجزائري بالخرطوم ٣…١ وغادر البطولة الإفريقية من الدور الأول بفارق هدف والمريخ فريق كبير لكنه غير محظوظ وكثيرا ما غادر البطولات الإفريقية عن طريق الأهداف..والان خصمه السابق شبيبة القبائل خرج من دوري المجموعات صفر اليدين بعدم حصوله علي اي نقطة ونأمل أن يستعد الأحمر مبكرا للبطولة الإفريقية هذه المرة وأن يغادر محطة الدور التمهيدي وهذا لن يحدث الا بذهاب مجلس الإدارة الحالي واختيار مجلس في المستوي ماديا وفكريا

** المريخ وفي مباراته الودية الثانية انتصر علي التحرير البحراوي درجة ثانية ٣…٢ وكان المريخ متقدما بثلاثية نظيفة وجاء التحرير وأحرز هدفين وكاد أن يدرك التعادل …كيف حدث يا كابتن جمال ابوعنجة

** المهاجم الغاني رشموندا انتهت مشكلته مع ناديه السابق الخرطوم الوطني لينخرط رسميا في مباريات المريخ وبالرقم ١٠ رقم بيلية وماردونا وجكسا وغيرهم من كبار نجوم كرة القدم و رشموندا أظهر مستوي رائع في التدريبات والمباريات الودية وشديد الشبه بالراحل ايداهور في اسلوبه وتنتظره الجماهير في مباريات الدوري الممتاز وتنتظر كذلك الظهير الأيسر طبنجة والذي ودعته الجماهير بحرارة بعد أدائه المميز في مباراة ديم سلمان .وهنالك أيضا جدو كومر والريح وكارتيلا ووليد وقطعا المقياس الحقيقي لمستوي اي لاعب هو المباريات الرسمية

** مدثر خيري مدير المكتب التنفيذي وصاحب القرار في المريخ نفي ما تردد حول فيصل العجب وابعاده من مهام المدرب العام وكنا نتمني أن يكون قرار ابعاد العجب صحيحا لان العجب عندما كان كابتنا للمريخ كان ضعيفا ولم تكن لديه كاريزما القائد ولن يصلح كمدرب وبعد شطبه من المريخ ذهب الي مريخ الفاشر ولعب ضد المريخ وجاء الآن وطالب بمبلغ كبير من المال ليصبح مدرب عام بل طالب بمرتب شهرين مقدم وهو في النهاية لم يدخل اي كورس تدريب

** ايه حكاية مدرب عام ..علي مجلس المريخ أن يختار مساعد لجمال ابوعنجة ويريحنا من حكاية مدرب عام هذه

** أبناء المريخ كثر وكان بالإمكان اختيار اي واحد منهم ليعمل مع جمال ابوعنجة خلاف العجب وهنالك عبد المجيد جعفر وفاروق جبرة الذي لم يرتدي اي شعار بعد شعار المريخ

** مباراة ودية أمام أحد أندية الدرجة الممتازة ستفيد المريخ كثيرا وممكن مباريتين …وخلونا يا جمال من فرق الثالثة والثانية والمعروف أن الأحمر سيلتقي بالقوز درجه أولي غدا

** لا تفريط في اي نقطة في الدورة الثانية للدوري الممتاز …نرجو أن يكون هذا شعار لاعبي المريخ

** نسأل كتاب الهلال الذين يسخرون من المريخ ..ماهي نتيجة اخر مباراة بين الأحمر والازرق

** سيف تيري مهاجم المريخ للأسف حكمت عليه المحكمة بغرامة ٣٠٠ الف جنيه بعد أن ثبت مشاركته في أحداث شغب وتيري لديه مشكلة اخري مع الشرطه لم يبت فيها .

**مجرد إدانة تيري كفيلة بشطبه من المريخ لكنه لن يشطب لان مايسمي برئيس المريخ نفسه في السجن …

** طالعت تصريحا للسيد التاج محمود صالح والذي لم يوفق في انتخابات النادي الأهلي العاصمي بعد أن ترشح لمنصب نائب الرئيس ..قال فيه أن اللجنة القانونية التابعة للاتحاد العام ستسقط مجلس الأهلي المنتخب وتعيد الأمور الي نصابها ..والكلام خطير ونحن في الانتظار

** فريق شباب المريخ يستعد للمرحلة المقبلة من مدينة بورتسودان بعد انضمام عدد من المواهب لصفوفه ..برافو

** عاجل الشفاء للاخ فتحي ابراهيم عيسي الإداري السابق بالمريخ والمتواجد حاليا بالقاهرة ونسأله تعالي أن يعجل بشفائه ويعود لأهله وأصدقائه ومريخه سالما

معافي

** الاخ الزعيم محمد الياس …ان في الصمت كلاما

** كامل الترحيب بمدعنا الكبير عبد الكريم الكابلي وهو يعود لأرض الوطن غدا بعد غياب طويل

** يا أمل يا لطف يا حنية وينك من عيوني

** آخر دبوس

** العشم كبير في ذهاب مجلس الفشل المريخي قبل انطلاقة البطولة الإفريقية لهذا العام ..كفاية ثلاث سنوات ..