حاصروا السلاح قبل أن يحاصركم.. بقلم هاجر سليمان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قبل أيام، مات عدة أشخاص وأصيب العشرات بسبب قنبلة كان يتلاعب بها نظامي في مكان حفل، وذات الحادث وقع بذات الطريقة في حي غبوش وايضاً السبب قنبلة فجرها نظامي.

أصوات الرصاص بالخرطوم أصبحت امراً طبيعياً تسمع أصوات الرشاش وهو يطلق نحو أربعين طلقاً نارياً والنساء يزغردن بلا مبالاة وحتماً تلك الاسلحة الرشاشة يحملها نظاميون يطلقون النار في افراح اقاربهم ابتهاجاً دون مراعاة للخسائر التي قد يخلفونها وراءهم.

ذات الاسلحة بات يستخدمها بعض النظاميين في ارتكاب جرائم نهب وسلب داخل العاصمة وبسبب ذات تلك الاسلحة ستعم الفوضى والضجيج بالعاصمة وذات تلك الاسلحة ستكون ذريعة لاحتلال الخرطوم ذات الذين يغامرون بتلك الاسلحة اليوم لارتكاب جرائم النهب ضد المدنيين العزل فحتماً غداً سيدفعون بتلك الاسلحة لاعداء الوطن لانفاذ مخططات ما، والدولة تنظر بحياد وتقف مكتوفة الايدي.

لاحظنا أن هنالك قصور كبير وثغرات لدى بعض الاجهزة الامنية. فالشرطة مثلاً عناصرها لايحملون السلاح ولاتسمح لهم بحمله وعناصر الامن ايضاً لايحملون الاسلحة اياً كان نوعها. اذن.. هنالك قصور وثغرات يجب معالجتها من قبل الجيش والدعم السريع، اذ يجب أن تجرد تلك القوات من السلاح في الاوضاع العادية على أن يعاد تسليحهم في حال الاضطرابات الامنية ، كما يجب أن تكون هنالك ضوابط صارمة تحكم عمليات تسليح الاجهزة النظامية حفاظاً على ارواح وممتلكات المواطنين .

تلاحظ في الفترات الاخيرة أن هنالك انتشاراً للسلاح وتزايداً مخيفاً في عمليات الاتجار بالاسلحة، ولاتخفي عليكم آخر شبكة اجرامية ضبطتها قوات استخبارات شرطة مرور ولاية الخرطوم تلك القوة التي يجب أن تنال اوسمة وانواطاً وأن تحفز على الدور الكبير الذي لعبته في ضبط احد اخطر تجار الاسلحة بالخرطوم.

إن مسؤولي الدولة يجب أن يسارعوا في اطلاق خطط جمع السلاح ومحاصرته حتى لا تحاصرهم الاسلحة وتتسبب في تنامي الجرائم المرتكبة بواسطتها، وانىلازلت ارى أن هنالك اعباء كبيرة ملقاة على عاتق الشرطة على الرغم من انها ليست المسؤول الوحيد عنها. فالاوضاع السياسية الاجتماعية والاقتصادية الاخيرة التي فرضتها الظروف، كانت سبباً في تنامي العديد من الظواهر والتي تلقي بظلالها على العملية الامنية والشرطة على وجه الخصوص، سنقف كإعلاميين خلف الاجهزة الامنية مجتمعة حفاظاً على امن واستقرار بلادنا وحتى لاتتعرض حياة اي مواطن سوداني للخطر..