بيني وبين مريم الصادق المهدي.. بقلم الطيب مصطفى

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

] دهشت وانا استمع لندوة قدمت فيها دكتورة مريم المهدي مداخلة عن دور حزب الأمة في الثورة وعن وجود خيام لهيئة شؤون الانصار في ميدان الاعتصام، لكن د. مريم قالت وبصور فجائية: (قبل كده الطيب مصطفى قال حقو اسرة المهدي دي كلها يجدعوها بره السودان)!

دهشت والله لهذا الكلام الغريب، وارجو من مريم ان تثبت اني تفوهت بذلك القول حتى اعتذر عنه على رؤوس الاشهاد، ذلك أنه ليس من حق احد كائناً من كان أن يحرم انساناً، مهما قل شأنه، من حقه في وطنه، فما بالك باسرة عريقة تنتمي للامام محمد احمد المهدي، ولكن في ذات الوقت على مريم، إن فشلت في اثبات ما اتهمتني به، ان تملك الشجاعة لتعتذر.

] اقول لمريم مذكراً بأني سبق ان وقفت موقفاً اتصل بي عنه والدها السيد الصادق المهدي هاتفياً من القاهرة ليشكرني، الا وهو تأييدي لاعلان باريس من خلال (منبر سونا)، وقد دفعت ثمن ذلك الموقف ايقافاً لصحيفتي (الصيحة) التي تأخرت عودتها للصدور بعد ان كان قرار عودتها قد صدر بالفعل.

] لا أدري سبب ذلك الموقف الحاد من مريم بالرغم من علاقة الاحترام التي تربطني بوالدها حتى الآن، وإن كانت غاضبة لنقدي لبعض مواقف حزبهم التي اراها (منبطحة) في مواجهة قحت التي يحكمها الحزب الشيوعي، فإن عليها ان تتقبل الرأي الآخر فتلك هي ضريبة الحريات التي نادت بها الثورة.

] اقول مجدداً إني انتظر افادة من مريم قبل ان اعود للموضوع مرة أخرى.

عمر قمر الدين وزيراً

رغم مواقفه المخزية

] اقرأوا ما قاله عمر قمر الدين وزير الدولة الجديد للخارجية الذي تم تعيينه اخيراً، وهو يحرض امريكا على السودان ويطالب بقصفه بالطائرات، وذلك ايام كان في المعارضة.. قال عمر في وقت سابق ما يلي:

] ينبغي النظر في كل الخيارات بما في ذلك منطقة حظر الطيران وتوجيه ضربات جوية محدودة لسلاح الطيران الحكومي (القوات الجوية السودانية).

] بربكم ماذا سيقول الآن؟ هل سيطلب انزال ذلك العقاب مجدداً على السودان ام ان المواقف تجاه الوطن تتغير بتغير المواقع؟!

] هل الوم الرجل ام من نصبوه وزيراً بالرغم من مواقفه الخيانية التي سارت بها الركبان؟!

مازلت اذكر الحوار الذي اجرته معه الصحافية شمائل النور عقب قرار رفع العقوبات الامريكية عن السودان، وكيف عبر عن غضبه لذلك القرار وتوعد بالعمل على اجهاضه مما كتبنا عنه في حينه.

] انهم ــ ورب الكعبة ــ لا يستحون!

يوسف كوة والإسلام والعروبة

] شريط فيديو قديم متداول هذه الايام ليوسف كوة زعيم الحركة الشعبية (لتحرير السودان) بجبال النوبة والذي قاتل مع قرنق، وبعد ان توفي خلفه عبد العزيز الحلو .. قال يوسف كوة متهكماً وهو يخاطب جنوده: (في جيش وفي دفاع شعبي وفي ناس اسمهم مجاهدين بجوا يجاهدوا فينا في الجبال هناك دايرين يخشوا بينا الجنة .. اننا ضد العرب .. الحركة الشعبية دي ضد الاسلام والعروبة).

] ذات اللغة العنصرية التي ورثها الحلو وظل يعبر بها عن بغضه للإسلام والعرب، وقد حفل خطابه الذي مهد فيه لانقلابه على مالك عقار وعرمان بعبارات (المركز العروبي الاقصائي) وغير ذلك من العبارات التي تنضح بالعنصرية.

] أردت في هذه العجالة ان اورد هذه العبارة التي تحتاج الى تحليل وربط بمشروع السودان الجديد الذي طرحه قرنق، وظل يتجدد باشكال وتعابير مختلفة عبر تلاميذه يوسف كوة والحلو وعرمان وباقان ومحمد يوسف احمد المصطفى وغيرهم، وذلك ليدرك الإخوة القراء منطلقاتهم العلمانية التي تستبطن العداء للإسلام.