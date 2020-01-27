الخليج 365:

عاقبت محكمة مختصة بالخرطوم خمسة تجار عملة بالسجن ستة أشهر وغرمتهم (50) ألف جنيه لكل واحد، ووفقاً للاتهام فإن شعبة عمليات الخرطوم الفيدرالية قد شنت حملات مكثفة على تجار العملة بالسوق العربي وطرقات الخرطوم الرئيسية للقضاء على تداول العملة خارج الجهاز المصرفي.

ونجحت الشعبة بحسب صحيفة آخر لحظة، في القبض على المتهمين الخمسة وضبطت بحوزتهم عملات محلية وأجنبية، ودونت ضدهم بلاغات وفقاً للمادة (5) من قانون النقد الأجنبي وقدمتهم الى المحكمة. المادة السابقة شاب يعتدي بالضرب على شقيقتها لهذا السبب الغريب….. المقالة القادمة بيني وبين مريم الصادق المهدي.. بقلم الطيب مصطفى

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الغرامة والسجل تلاحق تجار العملة بالخرطوم….. لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.