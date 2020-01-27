شاب يعتدي بالضرب على شقيقتها لهذا السبب الغريب…..

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

استكتبت محكمة جنايات الحاج يوسف برئاسة القاضي ابراهيم عز الدين امس شاباً تعهداً بحسن السير والسلوك لمدة عام وعدم التعرض بالضرب على “شقيقته” التي تعمل بائعة شاي، وجاء ذلك عقب تنازل الشاكية عن حقها الخاص مقابل استكتابه تعهداً.

وتتلخص الوقائع بحسب صحيفة السوداني الدولية في ان الشاكية دونت بلاغاً في مواجهة شقيقها اشارت فيه الى ان شقيقها اعتدى عليها بالضرب اثناء عملها بالقرب من مستشفى البان جديد، كما انه قام بضربها بزجاجة مما تسبب في اصابتها في الرأس, واتلاف الاواني التي تعمل بها “كبابي” زجاجية، واضافت انه تم اسعافها الى المستشفى بموجب اورنيك “8” جنائي، وتم القبض على المتهم، وبالتحري معه اقر بارتكابه للجريمة ورد المتهم ان شقيقته بعد انتهائها من العمل لم تعد الى المنزل الا في اليوم التالي.