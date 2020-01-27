إختفاء محامي شهير في ظروف غامضة بالخرطوم…..

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشف شقيق المحامي عمر محمد عبد الله معلوماتٍ جديدة، حول ملابسات غامضة صاحبت عملية اختفائه منذ يوم 29 ديسمبر الماضي. وقال حسان في حديث لـ(التيار) أنَّ شقيقه يقطن في حي الموردة بالخرطوم، وقبيل اختفائه بدقائق أبلغ مقربين منه أنه ذاهب لمكان قريب وسيعود على الفور، لكن على ما يبدو كان قلقاً ومتوتراً، وبعد ساعات من ذلك حاولت أسرته الاتصال به غير أنَّ هاتفه الجوال كان مغلقاً، وبعد مرور أكثر من 24 ساعة من الحادثة، تم تدوين بلاغ في القسم الجنوبي أمدرمان بالحادثة.

الجدير بالذكر أنَّ عمر ناشط في مجال حقوق الإنسان، ويملك مكتب محاماة في وسط العاصمة الخرطوم .