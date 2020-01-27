الصحة تحدد 7 نقاط لمراقبة الداخلين وتفحص 21 مسافراً قادمين من الصين

التاريخ: 27-يناير-2020
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كشفت وزارة الصحة الاتحادية السودانية عن تحديد 7 نقاط بالعبور والمنافذ لمراقبة حركة الداخلين للبلاد منها (مطار الخرطوم, مطار بورتسودان، ميناء بورتسودان بجانب 3 معابر بالولاية الشمالية) فضلاً على تخصيص مركزين للعزل بمستشفى الخرطوم والمطار، معلنة عدم تسجيل أي حالات اشتباه لـ(فيروس كورونا) بالبلاد.
وقال مدير الإدارة العامة للطوارئ بالوزارة دكتور بابكر المقبول في تصريح صحفي اليوم (الإثنين)، بحسب ( الصيحة) إن الإجتماع والذي عقد اليوم ناقش سير العمل والتجهيزات بالبلاد والخطوات الإحترازية لمنع دخول كورونا للبلاد.
وعقدت اللجنة العليا للاستعداد ومتابعة جائحة كورونا بوزارة الصحة الاتحادية اجتماعها برئاسة وكيلة الوزارة الدكتورة سارة عبد العظيم وبحضور جميع أعضاء اللجنة من الإدارات العامة بالصحة والمنظمات العالمية.
وأكد المقبول، على حصر وفحص 21 مسافراً قادمين من الصين السبت المنصرم منهم 20 بولاية الخرطوم وواحداً من ولاية الجزيرة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365 )
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