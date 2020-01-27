عاجل وبالصورة..: مجلس إداراة نادي الهلال يرسل مذكرة إحتجاج إلى الإتحاد الإفريقي (كاف) ؟

التاريخ: 27-يناير-2020 فى : رياضة 118 مشاهدة أرسل مجلس إداراة نادي الهلال العاصمي ممثل السودان الوحيد في بطولات (الكاف) مذكرة إحتجاج إلى الاتحاد الأفريقي مطالباً بتغيير الحكم المغربي رضوان جيد الذي شكل هاجساً من القلق وسط جماهير الموج الازرق. وبحسب صفحة الهلال في فيسبوك جاء الخطاب كالتالي:_ Advertisements الخرطوم : (أخبار الخليج 365)

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