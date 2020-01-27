(فايلر) يتسلم تقرير كامل عن الهلال قبل جولة الحسم

قرّر مدرب الأهلى المصرى السويسرى رينيه فايلر منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات الجماعية اليوم (الاثنين)، وذلك للحصول على راحة عقب مباراة النجم الساحلى التونسى التى أقيمت أمس على ملعب السلام، قبل البدء فى الاستعداد لمباراة الهلال السودانى الحاسمة فى دور المجموعات.

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وبدأ الجهاز الفنى بحسب موقع (الوطن الرياضى) المصرى فى دراسة بطل السودان حيث تسلم المدرب السويسرى من جهازه المعاون تقريراً كاملاً عن فريق الهلال يتضمن ملخصاً لمبارياته ونتائجه فى الفترة الأخيرة، ومنها ملخص مباراة الفريق الأخيرة أمام بلاتنيوم، التى فاز فيها بهدف وأشعل المنافسة بعد وصوله إلى النقطة التاسعة بالمجموعة.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)