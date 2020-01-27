مصادرة دفار و100 جوال دقيق وسجن عام لمتهمان بالتهريب

التاريخ: 27-يناير-2020
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وجهت لجنة تنسيق شئون أمن محلية الخرطوم برئاسة معتمد المحلية اللواء ركن (م) صبري بشري حسن الشاذلي بالتشديد على إجراءات ضبط ومراقبة توزيع الدقيق علي المخابز والمواد البترولية بمحطات الخدمة للقضاء على تهريب وتسريب السلع الإستراتيجية.
فيما كشفت اللجنة بحسب ( سونا) عن إنفاذ عقوبات صارمة على المدانين والذين تم ضبطهم مؤخراً في بلاغات متعلقة بتهريب الدقيق والوقود حيث أوضحت اللجنة جهود الأجهزة الأمنية بالمحلية والتي أسفرت مؤخراً عن ضبط الشرطة الأمنية لعربة دفار بكوبري المنشية يحمل (100) جوال دقيق مدعوم مخصص للمخابز شرع المدان (ع – آ – ع) وأخرين في عملية تهريبها من أحد المخابز التابعة له بالحلة الجديدة بالخرطوم من جملة (40) مخبزاً يملكها الجاني بغرض إعادة تعبئتها بأحد المنازل بضاحية الوادي الأخضر بشرق النيل ومن ثم التصرف فيها بالسوق السوداء إلا إن جهود الشرطة الأمنية أحبطت العملية
وتم تقديم المتهم لمحكمة الطوارئ بالامتداد ومصادرة الدقيق والعربة الدفار وأدوات إعادة التعبئة والحكم على المدان صاحب مجموعة المخابز والمتهم الثاني بالسجن لمدة عام لكل منهما. إلى ذلك وجهت اللجنة خلال الاجتماع بقيام حملات مكثفة لإعادة الانضباط للأسواق وتنظيمها بجانب مواقف المواصلات وما جاورها ومعالجة إشكالات الكثافة المرورية العالية بمركز الخرطوم إضافة إلى مواصلة حملات درء أدوات الجريمة والظواهر السالبة وتعزيز الارتكازات والتأمين بالتقاطعات.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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