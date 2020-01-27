تجمع المهنيين يبتدر حملة ضغط على الحكومة

أعلن تجمع المهنيين السودانيين، اليوم “الإثنين”، ابتدار حملة شعبية للضغط على الحكومة الانتقالية حتى يتم إكمال تشكيل هياكل السلطة الانتقالية.

وقال التجمع في بيان له وفق صحيفة مصادر: “بهذا نعلن في تجمع المهنيين السودانيين، فتح دفتر الحضور الثوري لكل قوى الثورة للإعلان عن الدعم والمشاركة الفاعلة في الحملة الشعبية لاستكمال هياكل السلطة الانتقالية واستحقاقات التحول الديمقراطي”، وأوضح أن الآليات لتفعيل الحملة ستشمل مواكب مليونية، ووقفات احتجاجية، ومذكرات، وندوات.

ويطالب التجمع الذي قاد الاحتجاجات ضد النظام السابق بتسريع تعيين الولاة المدنيين وحكومات الولايات لمجابهة المشاكل المعيشية اليومية في كل الولايات.

Advertisements

ويدعو تجمع المهنيين، طبقاً للبيان لايجاد صيغة استثنائية لتكوين المجلس التشريعي، مع حفظ مواقع بالاتفاق مع حركات الكفاح المسلح، تُضاف بعد اكتمال عملية السلام، ويستعجل التجمع تشكيل كل المفوضيات التي نصت عليها الوثيقة الدستورية.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

‫‫‫‫