قرار بتحديد سقف تحويل الرصيد

وجه وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، إبراهيم البدوي، بالاستمرار في تحويل الرصيد بحد أعلى يصل مبلغ (10) ألف جنيه فقط يومياً حتى نهايه ٣١ مايو المقبل، على أن يتقلص إلى (100) جنيه يومياً اعتباراً من يونيو ٢٠٢٠م.

وأوضح البدوي، في قرار صادر اليوم “الإثنين”، بحسب صحيفة ( مصادر) أن سقف الرصيد المسموح به لأي شريحة بحد أعلي مبلغ (10) ألف جنيه يومياً اعتباراً من الأول من مارس ٢٠٢٠ م، على أن يتم معالجه الأرصدة بالشرائح التي تتجاوز المبالغ المسموح بها (10) ألف جنيه بحد أقصى في ٣٠ يونيو ٢٠٢٠م.

Advertisements

وأكد وزير المالية، أن القرار يتزامن مع الاستمرار في تقديم الخدمات عبر الموبايل، ووسائل الدفع الأخرى، لضمان إيصال الخدمة لأكبر شريحة من المواطنين، وقال إن القرار يأتي في اطار تسريع المعاملات، وتطوير نظم وقنوات الدفع الإلكتروني، وتحقيق العداله والتنافس، وضبط السيولة.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)