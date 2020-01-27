الأهلي المصري يستعين بحكم ضربات الجزاء المغربي لمواجهة الهلال في دوري أبطال أفريقيا الذي من أبرز تصريحاته (المدربين مثل العبيد)!

أسند الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» مهمة تحكيم مباراة الأهلي والهلال السوداني للدولي المغربي رضوان جيد، حيث تقام المباراة في السودان السبت المقبل، في إطار الجولة الختامية لمرحلة المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.

يحتاج الأهلي لنقطة التعادل من أجل التأهل إلى ربع نهائي دوري الأبطال في حين يتطلع الهلال لحصد الانتصار من أجل عبوره رسمياً إلى دور الثمانية.

المغربي رضوان جيد من مواليد أبريل من عام 1979، يبلغ من العمر 39 عاماً، وحصل على الشارة الدولية في عام 2008، وكان والده حكماً شهيراً في الكرة المغربية.

واسند الاتحاد المغربي لكرة القدم 7 مباريات في الديربي المغربي له بين الرجاء والوداد، وأدارهم بإمتياز.

رضوان جيد يعمل محامياً، بجانب التحكيم، ويتميز بالشجاعة والجراءة في احتساب القرارات وبالصرامة أيضاً.

وأدار المغربي مباراة واحدة في الدوري المصري جمعت بيراميدز بإنبي بمنافسات الجولة الثامنة عشر للمسابقة في موسمها المنصرم 2018-2019.

وسبق لرضوان جيد إدارة 4 مباريات لفريق نادي الاسماعيلي بواقع مباراة واحدة قارية أمام مازيمبي بالكونغو بمجموعات دوري أبطال أفريقيا 2018-2019، و3 مباريات عربية أمام الكويت الكويتي بالنسخة الماضية للبطولة العربية، وأمام كل من أهلي بني غازي الليبي والاتحاد السكندري في النسخة الجارية من المسابقة.

كما أدار 3 مباريات سابقة للأهلي على المستوى الأفريقي جمعته ببيدفيست الجنوب أفريقي في ذهاب دور الـ32 لدوري الأبطال نسخة 2017 والتي فازو بها الأهلي بهدف نظيف لأحمد حجازي، وجانرز الزيمبابوي في دور الـ 32 لنسخة 210 بدوري الأبطال وفوز الأهلي بثنائية، كذلك في مواجهة كامبالا سيتي وتفوق بطل مصر بنتيجة 4/3، بمجموعات دوري الأبطال 2018.

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وكان رضوان حكماً لمباراتين لفريق الزمالك امام كل من الصفاقسي التونسي بالكونفدرالية 2015 وأمام يانج افريكانز التنزاني بتمهيدي دوري الأبطال 2012.

وأدار مباراة لسموحة كانت امام الهلال السوداني منافس الأهلي في موقعة السبت المقبل، وذلك في دوري الأبطال 2015.

وبحسب متابعات محرر أخبار الخليج 365 وعبر صفحة الهلال الرسمية والموثوقة بالفيس بوك شارك رضوان جيد في إدارة 4 مباريات بكأس أمم أفريقيا في نسختي 2017 و2019، أشهرهم لقاء نيجيريا وجنوب أفريقيا بدور الثمانية .

كما أن جماهير الموج الأزرق لديها موقف سابق مع الحكم رضوان جيد والذي إحتسب ثلاث ركلات جزاء في مباراة الهلال والنجم الساحلي الموسم الماضي في كاس الإتحاد الافريقي.

أما عن أبرز التصريحات التي أدلى بها رضوان جيد، تصريحاً مثيراً قال فيه:«رأنه يعامل المدربين مثل العبيد».

الخرطوم : (أخبار الخليج 365)