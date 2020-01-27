شاهد بالفيديو.. في تقليعة جديدة: فنانة سودانية تتفاعل مع الرقص وترمي عازفها بأموال طائلة وتثير ضجة واسعة على السوشيال ميديا

تداول ناشطون على نطاق واسع بمنصات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة مقطع فيديو من حفل أثار ضجة واسعة وتبعته ردود أفعال كثيرة.

وبحسب الفيديو الذي رصده محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع مطربة سودانية تتفاعل خلال حفل وتقوم برمي كمية كبيرة من الأموال على عازف “الأورغ” كنوع من التعبير عن إعجابها بلمساته في العزف.

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https://web.facebook.com/Nassalmajarez/videos/811864225999436/

مرتادي مواقع التواصل بعد مشاهدتهم للمقطع تسابقوا على “ردم” الفنانة بتعليقات لا تحصى ولا تعد, حيث جاءت معظمها متسائلة (من أين لفنانة بكل هذا المال).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)