"الصحة": فحص قادمين من الصين ولا حالات اشتباه بـ"كورونا القاتل"

الإثنين 27 يناير 2020

أكدت وزارة الصحة السودانية، فحص عدد من المسافرين القادمين من الصين، موضحة أنه لم يتم تسجيل أي حالات اشتباه بفيروس كورونا، في السودان. وقالت وزارة الصحة السودانية، في بيان اليوم الاثنين، إن اللجنة العليا للاستعداد ومتابعة جائحة كورونا، عقدت اجتماعها برئاسة وكيلة الوزارة، الدكتورة سارة عبد العظيم، وبحضور جميع أعضاء اللجنة من الإدارات العامة بالصحة والمنظمات العالمية. وقال مدير الإدارة العامة للطوارئ بالوزارة الدكتور بابكر المقبول، إن الاجتماع ناقش سير العمل والتجهيزات والخطوات الاحترازية، لمنع دخول فيروس كورونا للسودان، لافتًا إلى تحديد 7 نقاط للعبور والمنافذ لمراقبة حركة القادمين للبلاد ومنها مطار الخرطوم، مؤكدًا عدم تسجيل أي حالات اشتباه بالسودان. وأوضح المقبول أنه تم فحص 21 مسافرًا قادمين من الصين، منهم 20 بولاية الخرطوم. قالت صحيفة The Sun""، إن فيروس كورونا القاتل الذى وضع العالم فى حالة تأهب، يمكن أن ينتقل إلى الآخرين قبل ظهور أعراضه على المرضى، مما يجعل من المستحيل احتوائه. وذكرت الصحيفة، أن الممرضات، والأطباء، يتسابقون لوقف الوباء بعد اكتشافه أنه الفيروس التاجي، الذى أودى بحياة عدة أشخاص، وقد أصبح أكثر عدوى وأصعب بكثير من اكتشاف السارس.



وأشارت الصحيفة، إلى أن أعضاء الفريق الطبى العسكرى يتوجهون إلى مستشفى ووهان فى مقاطعة هوبي الصينية، وكشف وزير الصحة الصيني ما شياووي أن فترة حضانة الفيروس القاتل قد تتراوح من يوم إلى 14 يومًا، وهو معدي طوال هذا الوقت، ولم يكن هذا هو الحال مع تفشي مرض الالتهاب الرئوي الحاد (السارس)، الذى نشأ في الصين وقتل حوالى 800 شخص على مستوى العالم في عامي 2002 و 2003، مؤكدا أن الأشخاص الذين يعانون من السارس وكذلك الإيبولا معديون فقط عندما تظهر الأعراض.

وقال وزير الصحة الصيني، إنه من السهل نسبياً وقف مثل هذه الفاشيات، حيث يتعين على جميع السلطات القيام به هو تحديد المرضى وعزلهم ومراقبة أي شخص قد اتصلوا به، وتأتي هذه الأخبار المثيرة للقلق بعد أن اعترفت الصين بأن قدرة الفيروس شديد العدوى على الانتشار يزداد قوة الآن.

وأشارت الصحيفة، إلى أنه مع بدأ عطلة رأس السنة القمرية الجديدة، التي يحتفل بها تقليديًا ملايين الصينيين في جميع أنحاء البلاد وخارجها لرؤية العائلة، يوم الجمعة ولكنها تعطلت بشدة بسبب تفشي المرض.