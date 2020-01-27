عاجل.. "الصحة" تكشف حقيقة وجود إصابات بـ"كورونا القاتل"

الإثنين 27 يناير 2020 كتب محمد أمين أعلنت وزارة الصحة السودانية عدم تسجيل أي حالات اشتباه بفايروس كورونا بالبلاد. وترأست وكيلة وزارة الصحة، سارة عبد العظيم، اجتماع اللجنة العليا للإستعداد ومتابعة جائحة كورونا بحضورالمنظمات العالمية. وقال مدير الإدارة العامة للطوارئ بالوزارة، بابكر المقبول، إن الإجتماع ناقش سير العمل والتجهيزات والخطوات الإحترازية لمنع دخول كورونا للبلاد. وكشف في تصريحات صحافية اليوم (الاثنين) عن تحديد 7 نقاط للعبور والمنافذ لمراقبة حركة الداخلين للبلاد ومنها مطار الخرطوم, مطار بورتسودان، ميناء بورتسودان بجانب 3 معابر بالولاية الشمالية. واشار إلى تخصيص مركزين للعزل بمستشفى الخرطوم والمطار . وأكد المقبول، حصر وفحص 21 مسافرا قادمين من الصين السبت الماضي، منهم 20 بولاية الخرطوم وواحدا من ولاية الجزيرة.





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