الهلال يصل الخرطوم ويفتح ملف (مباراة المُوسم)

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

ينتظر أن تكون قد وصلت الخرطوم في الساعات الأولى من فجر اليوم بعثة فريق الكرة بنادي الهلال عَائدةً من زيمبابوي بعد أن خاض الفريق مباراة الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات بدوري أبطال أفريقيا والتي حقّق فيها فوزاً ثميناً على بلاتينيوم بهدف محمد موسى.. وينتظر أن تكون البعثة وجدت استقبالاً حافلاً من أنصار النادي.. وفور وصوله، سيفتح الهلال ملف (مباراة الموسم) التي تنتظره في الأول من فبراير أمام الأهلي المصري والتي يحتاج الأزرق من خلالها للفوز بأيّة نتيجة للتأهُّل لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وسيقوم الجهاز الطبي للهلال باصطحاب لاعب الوسط محمد دراج لإجراء فحوصات طبية لمعرفة طبيعة إصابته ومدة غيابه وإمكانية لحاقه بمباراة الأهلي المصري، كما تشهد تدريبات الفريق عودة الثنائي نصر الدين الشغيل وأبو عاقلة عبد الله اللذين غابا عن لقاء بلاتينيوم بداعي الإيقاف.

وعلى صعيد متصل، أعلن الأهلي المصري وصول بعثه فريقه إلى الخرطوم في السادسة من مساء الخميس المُقبل تمهيداً لملاقاة الهلال في الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات.. وقال الأهلي المصري إن مدير الكرة بالنادي سيد عبد الحفيظ سيصل الخرطوم اليوم الاثنين لترتيب أمور البعثة وحجز الفندق وملاعب التدريبات قبل وصول بقية البعثة يوم الخميس.