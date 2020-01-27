ارتفاع إنتاجية القطن البرازيلي بمشروع الجزيرة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

كشف مزارعو مشروع الجزيرة عن ارتفاع إنتاجية القطن RR للفدان بمتوسط تجاوز العشرة قنطار وأشار المزارعون خلال لقائهم بوالي الجزيرة الى حملة شعواء ضد القطن البرازيلي لمحاربته.

واكد والي ولاية الجزيرة المكلف اللواء الركن أحمد حنان أحمد صبير، لدى لقائه منظومة مزارعي القطن البرازيلي الصنف بمشروع الجزيرة، سعيهم لإخضاع القطن البرازيلي للدراسات والبحث العلمي توطئة لإجازته بواسطة الجهات المختصه بوزارة الزراعة والموارد الطبيعية فيما أعلن الوالي دعمه ورعايته لكل هموم وقضايا قطاعات المنتجين بمشروع الجزيرة ولفت لضرورة الإلتزام بالموجهات الفنية واستخدام التقانات الحديثة والاستفادة من مؤسسة البحث العلمي لزيادة الإنتاج والنهوض بالإنتاجية داعيا لضرورة الاستعداد المبكر لزراعة محصولات العروة الصيفية وقطع بأن الزراعة مخرج السودان من الأزمات الاقتصادية . من جانبه أكد البروفيسور أحمد البشير محمد حسن، أن القطن البرازيلي (R . R) يحقق إنتاجية عالية للمزارع وبجودة عالية ولفت لزراعته في مساحة 200 الف فدان في المناطق المطرية حققت عوائد كبيرة للبلد وقال إن زراعة القطن البرازيلي في المناطق المروية سيضاعف الإنتاجية. ولفت المزارع عثمان العوض حامد، بالقسم الأوسط بمشروع الجزيرة مكتب حمد النيل لاستفادة70 جهة من القطن البرازيلي، وقال انه يحقق نسبة انبات ٩٨ % ومتوسط إنتاجية 22 قنطاراً للفدان فاقت كل معدلات إنتاج القطن في مشروع الجزيرة واكد عدم ظهور أمراض أو بلاغات أو نفوق حيوان في المساحات المزروعة بمشروع الجزيرة والتي تبلغ 17 الف فدان مناشدا والي الولاية بتبني مبادرة إجازة زراعة القطن البرازيلي.