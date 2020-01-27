إرتفاع كبير في أسعار المواشي

الخليج 365 :

كشفت جولة لـ(آخر لحظة) بأسواق الماشية بالخرطوم عن ارتفاع كبير في أسعار المواشي، خاصة بعد موافقة السعودية على تصدير الماشية السودانية، حيث قفز سعر الخروف إلى (12) ألف جنيه بدلاً عن (8) آلاف جنيه، وارجع عدد من تجار المواشي بأسواق متفرقة بالخرطوم، تحدثوا للصحيفة أمس ارتفاع الأسعار إلى الهجمة الشرسة من قبل المصدرين لاسيما بعد فك صادر المواشي إلى دول الخليج، بجانب ارتفاع سعر الدولار وضعف قيمة العُملة الوطنية، إضافة إلى ارتفاع تكاليف الترحيل من مناطق الإنتاج بسبب عدم توفر وسائل النقل نتيجة لانعدام الوقود، وتوقع تاجر مواشٍ بالسوق المركزي ببحري مزيد من الارتفاع في أسعار الماشية خاصة خلال الفترة القليلة المقبلة للأسباب أعلاه.