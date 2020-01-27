خالد هيدان: الهلال والأهلي مباراة أعصاب

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
وصف مدرب هلال الأبيض ـ المغربي ـ خالد هيدان مباراة الهلال السوداني والأهلي المصري بأنّها لقاء أعصاب، مشيرًا إلى أنّ الفريقان سيلعبان تحت الضغط النفسي.
وقال خالد هيدان في تصريحٍ لـ”باج نيوز” إنّ اللقاء يحتاج إلى تعاملٍ خاص، كاشفًا عن أنّ الهلال سيلعب تحت الضغط لجهة أنّه سيخوض بفرصة واحدة فقط.
ويملك الهلال السوداني في رصيده”9″ نقاط، فيما يجمع الأهلي المصري في جعبته”10″ بصدارة المجموعة الثانية، وسيكون الهلال في حاجة إلى الفوز من أجل ضمان التأهل إلى الدور المقبل من البطولة الإفريقية.
ويرى هيدان أنّ عودة نصر الدين الشغيل وأبو عاقلة عبد الله ستعطي الهلال دفعة معنوية كبيرة.
وتابع” أعتقد أنّ عودة الشغيل وأبو عاقلة ستمنح الوسط قوة لأنّهما يملكان الخبرة الكافية”.
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