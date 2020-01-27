الغموض يكتنف مصير الشناوي أمام الهلال السوداني

الخليج 365 :

قالت تقارير إعلامية إنّ نادي الأهلي المصري لم يحسم مصير مشاركة اللاعب محمد الشناوي في مباراة الهلال السوداني المقرّر لها السبت المقبل بسبب الإصابة التي تعرّض لها في مباراة النجم الساحلي التي جرت”الأحد” الماضي.

وكشفت صحيفة اليوم السابع اليوم”الأثنين” عن أنّ الجهاز الفني للأهلي يترّقب نتيجة الأشعة التى سيُجريها محمد الشناوى على منطقة الظهر لتحديد إمكانية لحاقه بمواجهة الهلال السودانى.

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وأشارت إلى أنّ اللاعب محمد الشناوي كان قد أصرّ على استكمال لقاء النجم للنهاية رغم إصابته حتى لا يفقد الجهاز الفنى تغييرًا بالدقائق الأخيرة من عمر اللقاء ولرغبته فى استكمال المهمة مع زملائه.

وقال موقع سوبر كورة إنّ الجهاز الفني سيستعين باللاعب شريف إكرامي في مباراة الهلال السوداني حال تأكّد غياب محمد الشناوي.

ويتصدّر الأهلي المصري المجموعة الثانية بدور مجموعات أبطال إفريقيا برصيد”10″ نقاط، فيما يجمع الهلال السوداني”9″ نقاط في المركز الثالث.