وزير الطاقة: شركة “ارياب” جاهزة لزيادة إنتاج الذهب الفترة القادمة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : اعلن وزير الطاقة والتعدين عادل علي ابراهيم، جاهزية شركة ارياب للتعدين للعمل على زيادة انتاج الذهب خلال الفترة المقبلة، بتكثيف العمل في المشاريع المختلفة التي تعمل عليها الشركة.

وقال الوزير عقب لقائه اليوم “الاثنين” بالمدير العام لشركة ارياب للتعدين مجذوب عثمان، ان مدير الشركة اكد بان مصنع ارياب الجديد لانتاج الذهب قطع شوطا بعيدا في التجهيزات، وانه سيبدأ الانتاج نهاية الاسبوع الاول من الشهر المقبل.

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