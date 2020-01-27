رفع سقف تحويل الرصيد إلى (10) ألف جنيه يومياً

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

وجه وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، إبراهيم البدوي بالاستمرار في تحويل الرصيد بحد أعلى يصل مبلغ “10” ألف جنيه فقط لاغير يومياً حتي نهايه ٣١ مايو ٢٠٢٠م، على أن يتقلص إلى ١٠٠ جنيه يومياً اعتباراً من يونيو ٢٠٢٠م.

وأوضح البدوي في قرار صادر اليوم “الإثنين” تحصلت (باج نيوز) على نسخه منه، أن سقف الرصيد المسموح به لأي شريحة بحد أعلي مبلغ “10” ألف جنيه يومياً وذلك اعتباراً من الأول من مارس ٢٠٢٠ م على أن يتم معالجه الأرصدة بالشرائح التي تتجاوز المبالغ المسموح بها “10” ألف جنيه بحد أقصي في ٣٠ يونيو ٢٠٢٠ .

وأكد أن القرار يتزامن مع الاستمرار في تقديم الخدمات عبر الموبايل ووسائل الدفع الأخرى وذلك لضمان إيصال الخدمه لأكبر شريحه من المواطنين.

وقال البدوي إن القرار في اطار تسريع المعاملات وتطوير نظم وقنوات الدفع الإلكتروني ويحقق العداله والتنافس وضبط السيولة.