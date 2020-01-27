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اضراب السائقين يؤخر رحلات الولايات الغربية

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التاريخ: 27-يناير-2020

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اضراب السائقين يؤخر رحلات الولايات الغربية

أجبر اضراب سائقي بصات الولايات الغربية، إلى تأخيرها لمنتصف نهار اليوم “الإثنين”، في أعقاب تعديل إدارة المرور السريع زمن مغادرة الرحلات من الرابعة إلى الخامسة صباحاً، مما أربك المسافرين.

 

وقال القيادي بلجنة سائقي البصات السفرية، صلاح محمود لـ صحيفة (مصادر)، إن حوالي (120) رحلة تعطّلت، بسبب الاضراب الذي عُلق منتصف نهار اليوم، بعد حضور مدير إدارة المرور السريع للسوق الشعبي أم درمان.

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وأوضح محمود، أن الجانبين اتفقا خلال اجتماع عُقد اليوم بين اللجنة وإدارة المرور السريع، بضاحية سوبا، على معالجة نقاط “الشد والجذب” بينهما، مبرئاً السائقين من تهمة القيادة بطيش واهمال.

 

ونفذ سائقو البصات السفرية، في أبريل من العام الماضي، اضراباً مماثلاً، عقب احتدام الخلافات مع إدارة المرور السريع في بعض الإجراءات.

 

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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