توقعات بانجلاء أزمة الخبز وعقوبات رادعة تنتظر المخالفين

التاريخ: 27-يناير-2020 فى : أخبار 5 مشاهدة توقع مسؤول نافذ، انجلاء أزمة الخبز بالولايات، قبل انتهاء مهلة الثلاثة أسابيع؛ التي حددها وزير الصناعة والتجارة مدني عباس مدني. Advertisements وكشف المسؤول، الذي فضّل حجب اسمه لـ صحيفة (مصادر)، عن عقوبات رادعة في مواجهة المخالفين لقرار منع بيع الخبز المدعوم للكافتريات والمناسبات، لجهة تخصيص مخابز لذات الشأن، في غضون الساعات المقبلة، وقال:”لن نسمح ببيع الرغيف المدعوم لساندوتش بيرقر يُباع بـ75 جنيهاً”. الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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