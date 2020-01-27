توقيف مدير الميناء الجنوبي بالبحر الأحمر للتحقيق في قضايا فساد

التاريخ: 27-يناير-2020 فى : أخبار 1 مشاهدة Advertisements أوقفت الشرطة اليوم الاثنين مدير الميناء الجنوبي بالبحر الأحمر ، واقتادته إلى القسم الاوسط بمدينة بورتسودان لاخضاعه للتحقيق في قضايا فساد، وبحسب صحيفة اليوم التالي فإن توقيفه تم بسبب اجراءات التحقيق في بلاغات فساد مالي في معاملات بالميناء مدونة لدى النيابة. الخرطوم(أخبار الخليج 365)

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