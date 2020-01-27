مصرع أسطورة السلة الأمريكية (كوبي) يشعل السوشیال مدیا حزنا

لقي أسطورة كرة السلة الأمريكية السابق كوبي براينت مصرعه امس الأحد في حادث تحطم مروحية بمدينة كالاباساس في لوس أنجلس، حسبما أعلنت وسائل إعلام أمريكية. وأشارت المصادر إلى أن براينت كان برفقة ثلاثة أشخاص على الأقل في مروحيته الخاصة عندما تحطمت إثر اندلاع حريق.

وأوضح الموقع أن “براينت كان يسافر مع ثلاثة أشخاص على الأقل في مروحيته الخاصة عندما تحطمت إثر اندلاع حريق”، مشيرا إلى أنه قد “تم تأكيد وفاة خمسة أشخاص”.

وكان موقع “تي أم زي” أول من نشر الخبر قبل أن تؤكده شبكة “إي أس بي أن” وغيرها من المواقع.

واشتهر كوبي بتسجيل 81 نقطة، أثناء مباراة أمام فريق تورونتو رابتورز في عام 2006، وهو ثاني أكبر عدد من النقاط يحرزه لاعب واحد في مباراة، في تاريخ الرابطة الوطنية لكرة السلة.

وقد فاز بجائزة الأوسكار لأفضل فيلم رسوم متحركة قصير في عام 2018، عن فيلم (عزيزتي كرة السلة) Dear Basketball، وهو فيلم مدته خمس دقائق قائم على رسالة حب إلى الرياضة، كتبها في عام 2015.

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وبالإضافة إلى ابنته غيانا، لدى براينت من زوجته فانيسا ثلاث بنات أخريات، هن: ناتاليا، وبيانكا، وكابري.

واتهم براينت بالاعتداء جنسي في عام 2003، من قبل امرأة تبلغ من العمر 19 عاما، تعمل في منتجع بولاية كولورادو.ثم سقطت القضية بعد رفض مقدمة البلاغ الإدلاء بشهادتها أمام المحكمة.

وكان براينت، الذي فاز خمس مرات بدوري الرابطة الوطنية لكرة السلة (إن بي ايه)، يُعتبر على نطاق واسع من أعظم الرياضيين في تاريخ اللعبة.

وأعاد آلاف المغردين نشر تغريدة، تعود لعام 2012، يتنبأ فيها مغرد بمقتل النجم الأمريكي في تحطم طائرة مروحية.

وتجمع مشجعون عند نصب تذكاري مؤقت لبراينت، أمام ساحة مركز ستابلز للرياضة والترفيه في لوس أنجليس، حيث وضعوا الزهور وكرات السلة تأبينا للنجم الراحل.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )